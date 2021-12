Parlament schválil 300- a 200-eurové odmeny pre ľudí od 60 rokov za očkovanie. Kto má nárok na odmeny?

Ľudia nad 60 rokov budú mať nárok na finančný príspevok za očkovanie. Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Kto má nárok na 300 eur?

Cieľom zákona, ktorý navrhol minister financií Igor Matovič (OĽaNO), je podpora očkovania v rizikovej skupine obyvateľov. Za tento zákon hlasovalo 97 poslancov vrátane nezaradených poslancov strany Hlas-SD, proti boli 13 a 28 sa hlasovania zdržalo.

Nárok na príspevok majú fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré do konca roka 2021 dovŕšia 60 rokov a ktoré splnia ďalšie podmienky súvisiace s očkovaním.

Musia sa do 31. decembra nechať zaočkovať treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 alebo sa aspoň registrovať a toto očkovanie absolvovať do 15. januára 2022. Tejto kategórii občanov bude priznaných 300 eur.

Kto má nárok na 200 eur?

Príspevok v hodnote 200 eur bude priznaný tým, ktorí sa v období od 30. júna do konca tohto roka zaočkovali, respektíve zaočkujú druhou dávkou alebo sa registrujú na podanie druhej dávky vakcíny a absolvujú ho do 15. januára budúceho roka.

Na čiastku 200 eur majú nárok aj tí seniori, ktorí v termíne od 25. novembra do 31. decembra 2021 dostali alebo dostanú prvú dávku vakcíny alebo sa zaregistrujú do čakárne a toto očkovanie absolvujú do 15. januára 2022.

Ďalej ju dostanú aj Slováci starší ako 60 rokov, ktorí do konca roka absolvujú podanie dávky očkovacej látky v rámci jednodávkovej schémy, a zároveň do 1. marca 2022 absolvujú preočkovanie posilňujúcou dávkou.

Pôvodne mali byť 500-eurové poukazy

Finančná pomoc bude seniorom vyplatená na základe údajov z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Vláda bude môcť nariadením predĺžiť lehoty na registrácie prípadne na absolvovanie samotného očkovania, avšak najviac o osem týždňov.

Pôvodne Matovič navrhoval dať seniorom očkovací poukaz v hodnote 500 eur, ktorý by si mohli sami seniori alebo ich príbuzní vymeniť za využitie rôznych služieb v gastro sektore či rekreačnej oblasti. Týmto finančným opatrením v celkovej hodnote 500 miliónov eur chcel pomôcť aj prevádzkam najviac zasiahnutým pandémiou.

Pôvodný návrh však nemal podporu koaličných partnerov, súčasné znenie zákona je preto spoločným kompromisom.





