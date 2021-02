Sulík nesúhlasí so snahou Bruselu o zákaz olova v strelive, bude bojovať proti jeho prijatiu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík nesúhlasí s pripravovaným všeobecným zákazom použitia olova v strelive, ku ktorému smeruje Európska komisia. O svojom postoji informoval komisára komisie pre vnútorný trh Thierryho Bretona , ako aj Stále zastúpenie Slovenska pri Európskej únii v Bruseli.Hoci by sa zvažovaný zákaz nemal týkať vojenského a policajného použitia, podľa ministra by malo jeho prijatie zásadné dopady nielen na výrobcov streliva, ale aj na legitímne záujmy civilných držiteľov zbraní. „Jediný výsledok, ktorý nebudem považovať za zlyhanie štátnych orgánov SR, je zabránenie prijatiu tejto regulácie,“ zdôraznil Sulík.Pripomenul nedávno prijatý zákaz použitia a držby brokového streliva s obsahom olova v mokradiach a v ochrannom pásme v ich okolí. Hoci Slovensko tento návrh nepodporilo, napokon bolo prehlasované. Toto opatrenie bolo pritom podľa neho formulované natoľko iracionálnym spôsobom, že je iba ťažko vykonateľné a v zásade ho považuje za šikanózne.„Nielen, že tento zákaz spočíva na jednostranných a pochybných odborných argumentoch, ale pri jeho opodstatňovaní boli úplne opomenuté záujmy celých skupín odbornej verejnosti. V prípade, že by tento zákaz mal byť rozšírený na celú civilnú držbu takéhoto streliva, hospodárske a politické dopady takéhoto kroku môžu byť značne škodlivé,“ vysvetlil minister.