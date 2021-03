Sulík nevylúčil odchod SaS z vládnej koalície a vyjadril sa aj k nešťastnému výroku Zemanovej

Sulík nechce kolegom vnucovať názor

Nešťastný výrok Zemanovej

2.3.2021 - Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík zvolal na v utorok večer mimoriadnu republikovú radu.Ako uviedol, chce sa rozprávať s členmi vládnej koalície o zodpovednosti za súčasný stav pandémie na Slovensku. Povedal to v utorok v diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus.„Budeme sa baviť o tom, kto za čo nesie zodpovednosť a akým spôsobom chceme zodpovednosť vyvodiť. Mám nejaký názor, ale chcem počuť názor kolegov a nechcem, aby to bolo tak, že im teraz idem niečo vnucovať. Ale tá debata bude určite veľmi otvorená a na stôl musí ísť prakticky všetko,“ povedal Sulík.O výsledkoch zasadnutia republikovej rady chce informovať verejnosť po rokovaní vlády v stredu 3. marca.Sulík v relácii reagoval aj na výrok predsedníčky poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anny Zemanovej, ktorá cez víkend uviedla, že obyvatelia starší ako 65 rokov si na zaočkovanie budú musieť počkať, pretože netvoria ekonomickú hodnotu.Výrok Sulík označil za nešťastný, no po tom, ako sa ospravedlnila, to zároveň vníma ako uzavretú záležitosť. „Anna Zemanová chcela povedať niečo v zmysle, že ľudia nad 65 rokov sú spravidla na dôchodku a tento výrok nebol šťastný. Jednoducho, keď ste v politike a máte sa vkuse k niečomu vyjadrovať, tak občas šliapnete vedľa,“ ozrejmil líder SaS., hneď po zdravotníkoch a pracovníkoch kritickej infraštruktúry, medzi ktorých zaradil aj pracovníkov atómových elektrární.