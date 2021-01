Sulík ocenil, že návrhy strany SaS na testovanie vláda „v rámci možností“ akceptovala

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík je rád, že návrhy SaS v súvislosti s testovaním „v rámci možností prešli“. Reagoval tak na nové opatrenia prijaté vládou na boj proti koronavírusu z nedele 17. januára.Sulík podotkol, že okrem iného bude viac mobilných odberových miest a budú fungovať dlhšie. Zamestnávatelia budú testovať dobrovoľne, dostanú riadny manuál, môžu testovať aj cez pracovnú zdravotnú službu, zdravotné stredisko a prostredníctvom všeobecného lekára.Zároveň ministerstvo financií podľa jeho slov vyčlení zdroje na testovanie firiem a dostanú na to príslušné testy. „Viem, že nie všetci budú spokojní. K dokonalosti sme ďaleko. Ale pracujeme s tým, čo máme a robíme, ako najlepšie vieme. Vopred ďakujem tým, ktorí to chápu a držím celej krajine palce," doplnil šéf rezortu hospodárstva.Vláda v nedeľu rozhodla, že sa na Slovensku sa pod názvom „Zachráňme spoločne životy” uskutoční celoplošné skríningové testovanie. Prebiehať bude od pondelka 18. januára a potrvá do utorka 26. januára. Zákaz vychádzania sa predlžuje do nedele 7. februára.