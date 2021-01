Digitálny svet sa zväčšuje každý mesiac o desiatky percent, pandémia funguje ako katalyzátor

O Daktele:

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia viedli k veľmi rýchlemu presunu firiem, ale aj ľudí, do online prostredia. Podľa odborníkov mal tento vývoj trvať ďalších 10 rokov, k zásadným zmenám v digitálnej transformácii však dochádza už teraz.Prebiehajúca pandémia koronavírusu tak podľa najnovších prieskumov urýchli digitalizáciu v priemere o 3 roky, pričom v najbližšej budúcnosti možno očakávať ďalší skokový rast jednotlivých online aktivít. Samotný proces digitalizácie je pritom veľmi prínosný. "Akákoľvek digitálna služba je totiž postavená na možnosti jej rýchleho využitia prakticky neobmedzeným množstvom zákazníkov. Digitálny svet však dnes nie sú iba online predajné procesy alebo digitálny marketing, ale aj online platby, digitálne distribučné kanály alebo napríklad v súčasnej situácii toľko potrebné online vzdelávanie," hovorí Richard Baar, CEO a zakladateľ spoločnosti Daktela Uvedený trend je dobre vidieť napríklad na správaní zákazníkov pri nakupovaní. Počas minulého roka sa razantne zvýšil počet ľudí pravidelne nakupujúcich online (až o 25 %), znížil sa počet výberov z bankomatov a výrazne stúpol obrat nielen veľkých internetových obchodov (až o 60 %), ale prakticky všetkých e-shopov na Slovensku i v Českej republike.To potvrdzujú aj aktuálne výsledky najmä veľkých nákupných galérií, ktoré často rástli o desiatky percent. Napríklad Petr Langer, PR & Communication manažér spoločnosti Alensa, uviedol: "Tržby spoločnosti Alensa v posledných 7 rokoch rastú, takmer o 1 000%, konkrétne zo 147 miliónov v roku 2013 na 1,4 miliardy v roku 2019. To znamená veľkú výzvu i z pohľadu efektívnej a rýchlej komunikácie so zákazníkmi, riadenia všetkých požiadaviek a nutného prechodu na omnichannel riešenie. Systém Daktela naša firma postupne implementovala pred viac ako rokom. Došlo k lepšej integrácii jednotlivých úsekov firmy, ktoré sú umiestnené na šiestich pracoviskách v troch rôznych krajinách. Zároveň sa posilnilo efektívne riadenie ľudských zdrojov, ale predovšetkým došlo k zlepšeniu zákazníckej skúsenosti vďaka rýchlejšej a cielenejšej komunikácii. To všetko je pre rast nášho e-shopu kľúčové. "Práve e-shopy by mali priebežne sledovať ai spokojnosť svojich zákazníkov, ktorá sa už dnes dá spoľahlivo merať. To je možné tiez napríklad v rámci komunikačného systému Daktela , po novom pomocou nástroja Nicereply, ktory sa špecializuje práve na meranie spokojnosti a lojality zákazníkov. Prevádzkovatelia internetových obchodov tak lepšie pochopia správanie a postoje svojich zákazníkov a získajú okamžitú spätnú väzbu.Daktela má pobočky v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Spojenom kráľovstve, Dubaji a teraz aj na Filipínach, avšak je schopná dodať svoj systém ai v ďalších krajinách. Ponúka zákazníkom komplexné telekomunikačné služby, kde základom je vlastný komunikačný softvér Daktela, ku ktorému dodáva aj hlasové a SMS služby v rámci celej Európy a mnohých ďalších štátov. V roku 2020 prekročila hranicu 800 spokojných zákazníkov všetkých veľkostí.Informačný servis