Sulík odstupuje z funkcie a demisiu už poslal prezidentke, predsedníctvo Za ľudí stojí za Kolíkovou aj Šeligom (video)

Video: Tlačová konferencia strany Sloboda a Solidarita (SaS)

Stanovisko strany Za ľudí

Matovič odstúpi, ale...

22.3.2021 (Webnoviny.sk) -Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík odstupuje z postu ministra hospodárstva. Oznámil to na pondelňajšej tlačovej konferencii s tým, že už informoval aj prezidentku Zuzanu Čaputovú a v utorok 23. marca sa má s ňou stretnúť.Predsedníctvo strany Za ľudí stojí za ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom (obaja Za ľudí). Obaja si vo svojich funkciách riadne plnili svoje povinnosti voči svojím koaličným partnerom a plnili programové vyhlásenie vlády. Predsedníctvo vníma podmienky premiéra Matoviča (OĽaNO), že odstúpi z funkcie iba v prípade, ak Kolíková a Šeliga odídu z funkcií. Strana to uviedla v stanovisku, ktoré zaslalo jej tlačové oddelenie.„Je našou povinnosťou voči občanom hľadať východiská, aby mohla nová vláda fungovať čo najskôr a riešiť skutočné problémy Slovenska ako sú pandémia, kolabujúce zdravotníctvo, efektívne očkovanie, pomoc podnikateľom, či boj s korupciou," dodala strana v stanovisku. Za ľudí v zmysle uznesenia predsedníctva z nedele 14.marca pokračuje v rokovaniach o štvorkoalícii a výmene na poste predsedu vlády. „Preto vyzývame všetky koaličné strany, aby sa vrátili k rokovaniam, pretože nedohoda v koalícii prehlbuje napätie v spoločnosti a dláždi cestu k návratu Fica a Pellegriniho," uzavrela strana Za ľudí.Matovič v nedeľu 21. marca povedal, že je ochotný odísť z funkcie predsedu vlády za splnenie niekoľkých podmienok. OĽaNO požaduje odchod Sulíka z postu ministra hospodárstva a Jany Bittó Cigánikovej SaS ) z funkcie predsedníčky parlamentného výboru pre zdravotníctvo.OĽaNO podľa jeho slov prijíma ponuku Márie Kolíkovej na odchod z pozície ministerky spravodlivosti aj Juraja Šeligu, že odíde z funkcie podpredsedu parlamentu.Hnutie zároveň požaduje opätovné prerozdelenie miest vo vláde striktne na pôdoryse výsledkov parlamentných volieb z roku 2020. Podľa Matoviča to znamená, že SaS sa vzdá jedného ministerstva, ktoré jej OĽaNO „prepustilo".