Kolíková si stanovila ďalšie plány na ministerstve, chce reformovať Trestný zákon i Trestný poriadok

Viaceré reformy sú v procese schvaľovania

Vykonávajú kroky vo vyšetrovaní smrti Chovanca

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.3.2021 - Reforma Trestného zákona a Trestného poriadku je jedným z cieľov, ktoré si po roku vo funkcii šéfky rezortu spravodlivosti stanovila Mária Kolíková (Za ľudí). Ako ďalej ministerstvo informuje v tlačovej správe, zámerom je napríklad prehodnotiť výšky trestných sadzieb vrátane tých, ktoré sa týkajú drogových trestných činov.Zároveň sa rezort plánuje pozrieť aj na možné postihovanie dezinformácií, keďže platný stav momentálne umožňuje postihovať dezinformácie len v limitovanom rozsahu, a to v rámci trestného činu šírenia poplašnej správy, prípadne trestného činu ohovárania.„Mojím želaním je, aby sme naďalej išli do obdobia, ktoré bude priať reformám v justícii a ktoré bude priať právnemu štátu na Slovensku, lebo si myslím, že o to dnes v skutočnosti ide,” uviedla Kolíková.Rezort zároveň pripomína, že viaceré navrhované reformy v rámci justície sú momentálne v procese schvaľovania. Jednou z nich je napríklad reforma súdnej mapy. „Jej cieľom je špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. Bonusom vyplývajúcim zo zväčšenia súdnych obvodov bude aj zníženie rizika existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve,” konštatuje ministerstvo.Rovnako rozpracovaný je aj návrh opatrení na zefektívnenie fungovania obchodného registra. „Pre užívateľa respektíve verejnosť by mal reformný zámer a projekt obchodného registra priniesť napríklad aj elektronický prístup ku všetkým verejným údajom z obchodného registra, sledovanie vybraných obchodných spoločností, napríklad obchodných partnerov, zjednodušené online založenie s. r. o., možnosť rezervovania obchodného mena na určitý čas,” uviedlo ministerstvo.Rezort tiež zdôraznil, že naďalej vykonáva kroky v súvislosti s vyšetrovaním smrti Jozefa Chovanca v Belgicku. „Na belgickom súde sme podali návrh na vstup do trestného konania v pozícii „partie civile“ (poškodenej strany), čo by malo SR umožniť získať prístup k spisu a navrhovať právne úkony v rámci konania, a tak prispieť k objasneniu úmrtia,” dodalo ministerstvo.