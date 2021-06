Sulík potreboval navnadiť svojich spolustraníkov, reagoval Štefančík na jeho slová o preferenciách Hlasu-SD

Strana Hlas-SD v prieskumoch vedie

Pellegrini na jeseň chytí druhý dych

19.6.2021 - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík počas minulého víkendu na straníckom kongrese povedal, že Peter Pellegrini (Hlas-SD) raketovo vyletel hore, ale predpokladá, že bude pozvoľna klesať.Politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave v tejto súvislosti pre agentúru SITA uviedol, že treba rozlišovať medzi jazykom straníckych mítingov a jazykom odbornej analýzy. Sulík podľa neho potreboval navnadiť svojich spolustraníkov. Dodal, že ľudia potrebujú v ťažkých časoch počuť niečo pozitívne, hoci to nemusí mať s realitou nič spoločné.„V politike sa síce môže udiať všeličo z večera do rána, dokonca aj taký nelogický jav, ako bolo víťazstvo OĽaNO vo voľbách 2020, ale nepredpokladám, že Peter Pellegrini by bol takým babrákom, aby si nechal vyfúknuť víťazstvo v ďalších parlamentných voľbách," myslí si politológ. Sulík tiež povedal, že je pripravený staviť sa, že ak budú voľby v riadnom termíne, tak Pellegrini nebude ich víťazom.V júnovom prieskume agentúry Focus pre televíziu Markíza by stranu Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) volilo 21,6 percenta opýtaných, v máji to bolo 22,4 percenta. Štefančík priblížil, že pri prieskumoch verejnej mienky vždy treba sledovať dlhodobý trend, nie porovnávať jeden prieskum s prieskumom z predchádzajúceho mesiaca.Pripomenul, že v januári namerala tá istá agentúra Hlasu-SD 24,3 percenta, kým v novembri minulého roku 19,1 percenta.„Všetky tieto čísla sa však pohybujú v rozmedzí intervalu spoľahlivosti, čo vypovedá o pomerne stabilnom voličskom jadre. Znamená to, že Hlas by dnes volila približne jedna štvrtina voličov, čo je na len nedávno založený subjekt dobré číslo," vysvetlil.Podľa politológa netreba zabúdať na to, že koncom decembra 2020 sa začínala druhá vlna pandémie, bol vyhlásený tvrdý lockdown, ľudia boli „nabrúsení", a teda hľadali medzi politikmi niekoho, kto vie ich želania artikulovať aj verejne.„Dnes je však situácia iná, ľudia sa vracajú ako-tak do svojich normálnych životov, slobodnejšie dýchajú, preto ich začínajú trápiť iné témy a opäť hľadajú niekoho, kto im hovorí akoby z duše. Peter Pellegrini je však v súčasnosti v porovnaní s Robertom Ficom (Smer-SD) v submisívnej pozícii, podľa mňa len na prechodné obdobie. Niekedy na jeseň chytí druhý dych a bude súťažiť s Robertom Ficom o najhlasnejšieho opozičného politika," dodal.