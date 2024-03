Sulík povedie kandidátku SaS do eurovolieb, program bude oveľa rozsiahlejší ako v minulosti (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.3.2024 (SITA.sk) - Kandidátku strany Sloboda a Solidarita vo voľbách do Európskeho parlamentu povedie jej predseda Richard Sulík . Dvojkou bude europoslanec Eugen Jurzyca , trojkou a štvorkou poslankyne slovenského parlamentu Vladimíra Marcinková , respektíve Jana Bittó Cigániková Ako piaty v poradí sa bude o hlasy voličov uchádzať bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek a prvú šestku kandidátov uzatvoril Ján Oravec , ktorý kedysi kandidátku do eurovolieb viedol.Na kandidátke budú figurovať aj advokátka Simona Čerevková, Slavomíra Henčeková, poslanec parlamentu Juraj Krúpa, Miroslav Žiak, Katarína Surmíková Tatranská, Jana SomorovskáĽudovít Paulis či bývalý šéf Mladých Saskárov Ladislav Kuna.Kandidátku na 15. mieste uzatvorila Radka Vagingerová. Liberáli plánujú svoj volebný program predstaviť o dva týždne, keď má strana kongres. Ako informoval Sulík, program bude oveľa rozsiahlejší ako v minulosti.Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia 8. júna. Kandidátne listiny musia strany podať do 10. marca. Slovensko si bude voliť 15 europoslancov na funkčné obdobie päť rokov.