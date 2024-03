Obranná dohoda s USA nebude podľa Kaliňáka zrušená, Naď vyzval Ficovu vládu k ospravedlneniu sa za strašenie Slovákov

Zmluva je dôležitá pre bezpečnosť

Urobili im zo života peklo

1.3.2024 (SITA.sk) - Bývalý minister obrany Jaroslav Naď Demokrati ) vyzýva vládu k verejnému ospravedlneniu sa za strašenie a klamanie Slovákov.Dôvodom je, že súčasný minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) potvrdil, že obranná dohoda s USA (DCA), ktorá bola za Slovensko podpísaná ešte Naďom, nebude zrušená. Ako povedal Naď, antikampaň proti tejto zmluve sprevádzali klamstvá, burcovanie a strašenie Slovenska.„Celé Slovensko bolo tyranizované, strašené a klamané. Podľa Smeru vtedy "vlastizradcovská" zmluva, už dnes nie je vlastizradcovská," vyhlásil predseda Demokratov a podotkol, že zmluvu majú uzatvorenú mnohé krajiny. Zmluva je podľa Naďa mimoriadne dôležitá pre bezpečnosť a obranu Slovenska.„Podľa Kaliňáka sú Američania féroví a neporušujú žiadne z ustanovení zmluvy. Ficovi, ale aj Hlasu a extrémistom zmluva poslúžila, štandardne, ako nástroj propagandy a strachu voči ľuďom, ktorých klamali a zastrašovali nezmyslami. Je to úbohé a zároveň to potvrdzuje, že vláda Eduarda Hegera konala správne," uviedol Naď.Zároveň dodal, že z tohto dôvodu žiada Roberta Fica Petra Pellegriniho , Roberta Kaliňáka, Juraja Blanára Petra Kmeca či Ľuboša Blahu , aby sa „pozreli verejnosti do očí a poprosili o odpustenie“.Naď dodal, že koalícia a jej stúpenci organizovali protesty nielen pred parlamentom, ale aj pred jeho domom, a celú krajinu oblepili hanlivými billboardami poslancov, ktorí hlasovali za túto zmluvu.„Dnešná vláda nám opozičným politikom a občanom Slovenska urobila pre dohodu zo života peklo. Poviem za seba - vyhrážky smrťou a ublížením rodinným príslušníkom, nábojnice v schránke, neustále ataky zo strany oklamanej verejnosti. Pýtam sa kvôli čomu som toto ja a moja rodina museli trpieť? No, kvôli neškodnej, štandardnej a pre našu bezpečnosť prospešnej zmluve,“ zdôraznil Naď s tým, že dúfa, že sa oklamaným voličom otvorili oči.