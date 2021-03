Sulík predložil tretíkrát na vládu odškodňovací zákon, vedúci úradu návrh nezaradil do rokovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná pomoc pre zatvorené prevádzky obchodov a gastro podnikov podľa ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka pomáha, ale stále nie je určená úplne pre všetkých. Stávajú sa preto situácie, keď vládne opatrenia ženú podniky do krachu, pričom ide o stovky až tisícky prípadov.Aj preto minister Richard Sulík po tretíkrát predložil na vládu návrh na univerzálne odškodnenie, ktoré by bolo určené pre všetky zatvorené podniky bez rozdielov. Tento návrh ale vedúci Úradu vlády SR Július Jakab nezaradil do rokovania."Pochybujem vôbec, že pán Jakab má takéto právo. On tvrdil, že áno. My sme spravili všetko preto, aby sme mali univerzálne odškodňovanie. Opäť, už po tretíkrát, to neprešlo vládou," povedal v stredu po rokovaní vlády Richard Sulík.