Sulík: Premiér Matovič si proti sebe poštval prakticky všetkých

Matovič proti sebe poštval prakticky všetkých

Sulík očakáva náročné a dlhé rokovania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nijakým spôsobom nepodporí predčasné voľby. Podporí však rekonštrukciu vlády, pri ktorej musia ísť na stôl všetky mená.Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík . Doplnil, že premiér Igor Matovič OĽaNO ) si proti sebe poštval prakticky všetkých – médiá, prezidentku Zuzanu Čaputovú , koaličných partnerov, rôzne združenia aj širokú verejnosť.„Nemôžeme pred týmto zatvárať oči,” podotkol Sulík. „Musíme si dopriať otvorenú, úprimnú, ale aj kritickú a kultivovanú debatu,” povedal s tým, že sa to týka všetkých ministrov aj premiéra. „Musíme sa seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať,” povedal šéf SaS.Sulík to chce najprv prediskutovať vo viacerých kruhoch. SaS má opätovne rokovať so stranou Za ľudí . Minister hospodárstva sa chce stretnúť aj s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a predsedom hnutia Sme rodina Predstaviť si tiež vie stretnutie s poslaneckým klubom OĽaNO. „Tiež je vhodné stretnúť sa s pani prezidentkou a aj inými ‚hráčmi´,” doplnil.Nemyslí si, že po predčasných voľbách by bolo zloženie Národnej rady SR lepšie. Podľa Sulíka budú rokovania dlhé a náročné, nie je to totiž vec, ktorá sa dá vybaviť za jeden večer. SaS má podľa jeho slov jasné predstavy, ako by minimálne rekonštrukcia vlády mala vyzerať.