Sulík priniesol prezidentke Čaputovej ruže a priblížil, ako zabrániť návratu Fica (foto)

9.10.2023 (SITA.sk) - Ak sa má zabrániť návratu Roberta Fica Smer-SD ), musí dostať Peter Pellegrini Hlas-SD ) ponuku, ktorú nebude chcieť odmietnuť.Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita ( SaS Richard Sulík po pondelňajšom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou Ako doplnil, strany potenciálnej štvorkoalície musia Pellegrinimu ponúknuť post predsedu vlády a tiež ministerstvo vnútra ako jedného z ministerstiev, na ktoré má nárok.Ako sa Sulík ďalej vyjadril, SaS je strana, ktorá prichádza ako koaličný partner do úvahy len v koalícii Progresívne Slovensko (PS) Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a SaS. Strana SaS je pripravená na takúto koalíciu.Sulík ďalej informoval, že absolvoval už mnoho stretnutí a telefonátov, pričom všetky boli neoficiálne okrem stretnutia s predsedom PS Michalom Šimečkom a jedného neformálneho stretnutia s Františkom Mikloškom (KDH).„Myslím si, že aj PS aj KDH, keď si sadnú s chladnými hlavami, tak dokážu nájsť dobrý kompromis," vyhlásil Sulík.SaS sa prikláňa skôr k programu PS. Spomenul napríklad zlepšenie postavenia homosexuálnych párov, čo sa týka majetkoprávnych otázok.„Táto otázka sa posúva dopredu. Keď sme túto tému prvýkrát začali medializovať a začali o nej v roku 2010 hovoriť, všetci sa chytali za hlavu," vyhlásil Sulík, že len SaS sa tejto téme venovala, pričom teraz vie urobiť aj ďalší krok.Sulík si nemyslí, že by na tejto téme mala stroskotať štvorkoalícia. Sulík tiež dodal, že nesúhlasí s myšlienkou, aby bola zrušená špeciálna prokuratúra. Naopak, je za to, aby pokračovala v tom, čo robí.