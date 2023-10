Získajte grant od Tesca, vítaný je každý projekt pre zlepšenie života na Slovensku

cez webstránku grantu

Ako prebieha prihlasovanie nápadu na zlepšenie svojho okolia:



Premyslite si, ako môže váš nápad zlepšiť život vo vašom okolí.

Inšpirujte sa víťaznými nápadmi z minulých edícií: https://tesco.sk/pomahame/list-of-projects/https://tesco.sk/pomahame/list-of-projects/

Vypočítajte si, koľko eur by stála realizácia projektu.

Zaregistrujte svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://tesco.sk/pomahame/registration/

Hotovo. Teraz stačí počkať na výber 231 najlepších nápadov, o ktorom e-mailom informujú organizátori priamo zapojené organizácie.

Počas januára a februára zákazníci hlasovaním s pomocou žetónov v každej predajni Tesca rozhodnú o výške podpory – 300 eur, 600 eur alebo 1 300 eur.



9.10.2023 (SITA.sk) -"Výhodou nášho grantového programu je, že šancu uspieť má naozaj veľa prihlásených projektov, keďže podporíme až 231 nápadov. Finančnú podporu môžu získať projekty, vďaka ktorým vzniknú napríklad nové komunitné priestory, záhrady, parky, divadlá či športoviská, budú obnovené pamiatky alebo sa zrealizujú rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy či vzdelávacie aktivity. O výške podpory budú nakoniec hlasovať zákazníci Tesca a tí v ostatnej 13. edícii ocenili najviac projekty z oblasti vzdelávania pre tých najmenších," vysvetľujeTesco aj v rámci 14. edície podporí 231 projektov sumou takmer 170-tisíc eur. Za trinásť edícií grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame tak Tesco celkovo podporilo 2 541 projektov v celkovej sume viac ako dva milióny eur.Každý, kto má záujem uchádzať sa o finančný grant, môže nájsť inšpiráciu vo víťazných projektoch doterajších edícií . Z prihlásených nápadov vyberie nezávislá odborná komisia 231 najlepších projektov."Záujemcom o grant odporúčame, aby v online prihláške uviedli čo najviac aspektov, ako projekt môže využiť čo najširšia časť komunity. Napríklad, ak chce škôlka vybudovať ihrisko, mohlo by byť cez víkend otvorené pre verejnosť. Chceme, aby podporené projekty slúžili množstvu ľudí v komunitách po celom Slovensku," dodáva Michaela Lehotská.O výške podpory rozhodnú v januári a vo februári zákazníci hlasovaním prostredníctvom žetónov vo všetkých obchodných prevádzkach Tesca na Slovensku. Projekt s najvyšším počtom hlasov v danom regióne získa finančnú podporu vo výške, projekt s druhým najvyšším počtom odovzdaných žetónov získa grant v sumea projekt na treťom mieste dostane. Počas trinástich edícií Vy rozhodujete, my pomáhame odovzdali zákazníci užv prospech projektov na podporu lokálnych komunít.Detailný návod, ako podať projekt, si môžu záujemcovia pozrieť aj vo videu Informačný servis