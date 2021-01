Sulík: Rokovania krízového štátu sú siahodlhými diskusiami, väčšinou s chabým výsledkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Rokovania Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) sú siahodlhými diskusiami, väčšinou s chabým výsledkom. V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to povedal minister hospodárstva a líder koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík . Rozhodnutia ÚKŠ sa podľa jeho slov výrazne menia, lebo štáb má iba poradný hlas.Minister nepovažuje za problém, aby sa zverejňovalo, kto a ako na ÚKŠ hlasoval za jednotlivé opatrenia. „Tam ale ide o iné, a to, že keď máte krízovú situáciu, tak veľmi často sa dotýkate aj utajovaných a neverejných skutočností. Rokovanie štábu by teda nemalo byť napríklad online, ale ak by na konci dňa niekto zobral zápis z rokovania a zverejnil by tie časti, ktoré sú nezávadné, čo sa týka utajovania dokumentov alebo skutočností, tak ja by som s tým nemal žiadny problém,“ vysvetlil Sulík. Nie je si však istý, či by to bolo natoľko významné, lebo to, čo je zaujímavé, by bolo podľa jeho slov, pravdepodobne, aj tak utajené.Na otázku, či nevyhodnocuje ako chybu, že za seba posiela na rokovanie krízového štábu niekoho iného, odpovedal, že je v jeho kompetencii niekoho tam za seba delegovať. Za ministerstvo hospodárstva sa na rokovaniach ÚKŠ zúčastňuje Sulíkova poradkyňa Jana Kiššová