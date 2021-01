Holý pochybil pri komunikácii s médiami, vyhlásil Matovič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Chybu v prípade podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého Sme rodina ) vidí premiér Igor Matovič OĽaNO ) v jeho komunikácii a nie v obdržaní výnimky. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike.Podľa Matoviča Holý vládu nenakazil, keďže pri testoch mal najnižšiu vírusovú nálož. Premiér tiež vylúčil, že by Holému bola výnimka udelená dodatočne.„Zlyhanie Štefana Holého vidím v tom, že v momente, keď sa ho prvýkrát pred troma týždňami na to prvý novinár opýtal, tak mal takto vytiahnuť výnimku a povedať ‚takúto výnimku mi udelil úrad verejného zdravotníctva‘. A je to vysvetlené,“ povedal Matovič. Dodal, že Holému písal, aby v budúcnosti bola jeho komunikácia s médiami okamžitá a jednoznačná.Matovič v relácii zároveň súhlasil s návrhom zverejňovať udelené výnimky na webovej stránke príslušného úradu.