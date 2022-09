Sulík sa najprv pochválil úspechmi svojho ministrovania. Potom sa rozlúčil so slovami „pobalený, čaute“ (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Opatrenia na riešenie energetickej krízy

Volvo aj tzv. kilečká

13.9.2022 (Webnoviny.sk) - Odchádzajúci minister hospodárstva Richard Sulík SaS ) prenecháva svojmu nástupcovi Karlovi Hirmanovi rezort v lepšom stave, ako ho on sám preberal.Uviedol to na hodnotiacej tlačovej besede k svojmu pôsobeniu na čele rezortu. „Dnes (v utorok, pozn. red.) je môj posledný pracovný deň na ministerstve hospodárstva, kde som strávil posledných dva a pol roka a myslím si, že vieme prezentovať konkrétne výsledky," skonštatoval Sulík.Ako dodal, bol by rád, keby jeho nástupca pokračoval v začatej robote a na rezorte ostala zachovaná kontinuita. To je aj dôvod prečo štátni tajomníci Ján Oravec Karol Galek ešte niekoľko dní ostanú na svojich pozíciách. „Karel Hirman je známy ako expert na oblasť energetiky, čo si myslím, že je v tejto dobe dobré," stručne ohodnotil budúceho ministra hospodárstva.Čo sa týka výsledkov rezortu hospodárstva za ostatného dva a pol roka, podľa Sulíka má hodnotenie asi 90 bodov.V oblasti elektriny vyzdvihol balík opatrení na riešenie energetickej krízy , nabehnutie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce, dovoz jadrového paliva z Ruska, či memorandum so Slovenskými elektrárňami , ktoré má garantovať rovnakú cenu elektrinu ako má obyvateľstvo dnes.V oblasti plynu podľa neho ministerstvo zabezpečilo výrazne nižšie ako trhové ceny pre domácnosti na ďalšie roky. Týka sa to pritom tak bytov, ako aj bytových kotolní.„Vyjednali sme výnimku s Európskom komisiou zo šetrenia plynu, plynu je na Slovensku dostatok, máme v zásobníkoch dostatok plynu, aby sme dokázali fungovať do konca budúcej vykurovacej sezóny aj keby ihneď prestal tiecť ruský plyn," pokračoval ďalej odchádzajúci minister.Ten taktiež v rámci svojho pôsobenia vyzdvihol snahu o vyrovnávanie regionálnych rozdielov smerovaním investícií a investičných stimulov na východné Slovensko.Zdôraznil najmä investíciu spoločnosti Volvo , ďalej prípravu priemyselných parkov Valaliky, Rimavská Sobota, Záborské a Sabinov. Tie by mohli na východ priniesť až 20 tis. pracovných miest. „Počas môjho ministrovania sa pre východ spravilo omnoho viac, ako keď ministrovali východniari," zhodnotil.Štátny tajomník Oravec upriamil pozornosť najmä na snahu o zlepšovanie podnikateľského prostredia a znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov, prostredníctvom tzv. kilečiek, ako aj zmenu pravidiel pri prijímaní novej legislatívny týkajúcej sa podnikateľov.Taktiež poukázal na pomoc firmám počas pandémie, či už išlo o cestovné kancelárie, nepravidelnú autobusovú dopravu či kreatívny priemysel, ako aj pomoc formou antikorona záruk, kedy sa do ekonomiky dostala viac ako jedna miliarda eur.