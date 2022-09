Marian Kočner je v kauze motákov nevinný, skutok nie je trestným činom

Skutok nebol trestným činom

Navádzanie na krivú výpoveď

Výpoveď svedka Tótha

13.9.2022 -Podnikateľ Marian Kočner je v kauze takzvaných motákov z väzby právoplatne nevinný. Rozhodol o tom v utorok Krajský súd v Bratislave. Ten síce zrušil oslobodzujúci rozsudok Okresného súdu Bratislava I z decembra minulého roku, sám však vyniesol takisto oslobodzujúci rozsudok.Podľa predsedníčky senátu odvolacieho súdu bolo totiž potrenné pôvodný rozsudok „kozmeticky upraviť". Krajský súd sa totiž stotožnil s pôvodnou kvalifikáciou obžaloby, ktorá Kočnera vinila z marenia spravodlivosti, čo prvostupňový súd prekvalifikoval na trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy.Ako krajský súd skonštatoval v dnešnom rozhodnutí, pri oboch spomenutých právnych kvalifikáciách musí byť zo strany takzvaného „hlavného páchateľa" zaznamenaný aspoň pokus o spáchanie trestného činu. V prípade Kočnera však toto nebolo preukázané. Jeho obhajca Michal Mandzák skonštatoval, že hlavným faktorom oslobodzujúceho rozsudku bol svedok Peter Tóth, ktorý nehovoril pravdu. „A takto to bude aj v ostatných prípadoch," doplnil.Podľa obžaloby v období od júla do septembra 2018 poslal Kočner z väzby, kde bol umiestnený pre kauzu televíznych zmeniek, prostredníctvom advokáta Andreja Šabíka list bývalému príslušníkovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrovi Tóthovi.V ňom ho žiadal, aby presvedčil osobu menom Roman Osuský , aby vo veci zmeniek vypovedal. Mal konkrétne uviesť, že ako príslušník SIS už v roku 2000 vedel o existencii miliónových zmeniek. Stretnutie Tótha a Osuského sa však nakoniec nekonalo.Túto verziu na súde potvrdil samotný Tóth. Podľa verdiktu Okresného súdu Bratislava I však skutok nebol trestným činom.Podľa predsedu senátu Mareka Fila bolo v rámci vykonaného dokazovania preukázané, že predmetný list napísal obžalovaný, aj to, že sa prostredníctvom pravdepodobne advokáta dostal k Petrovi Tóthovi . To však nie je trestným činom, keďže sa v tom období nenachádzal vo väzbe pre hrozbu ovplyvňovania svedkov.Zároveň sa zo strany Kočnera nepreukázalo ani navádzanie na krivú výpoveď. „Text napísaný v predmetnom motáku sám o sebe nič neznamená v oblasti vyvodenia trestnej zodpovednosti," povedal v decembri 2021 Filo.Doplnil, že z viacerých verzií vysvetľujúcich obsah motáku bola najlogickejšia verzia obžalovaného. Ten ešte vo svojej záverečnej reči povedal, že prípadný svedok Roman Osuský by nemohol klamať, keďže jeho zistenia o kauze Markíza musia byť archivované v SIS.Zároveň by mu tajná služba s vysokou pravdepodobnosťou ani nedovolila vypovedať pred súdom, preto by manipulovať jeho výpoveď nemalo zmysel.„Výpoveď svedka Tótha nekorešponduje so samotným textom v motáku," doplnil predseda senátu s tým, že v tejto súvislosti musel súd uplatniť zásadu „pri pochybnostiach v prospech obžalovaného".Kočner sa podľa pôvodnej obžaloby svojím konaním dopustil trestného činu marenia spravodlivosti. Súd však na verejnom zasadnutí ešte v júni 2021 zmenil kvalifikáciu skutku na trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy.Predseda senátu túto zmenu odôvodnil tým, že mariť spravodlivosť falšovaním dôkazu je možné len pri dôkaze, ktorý už existuje.