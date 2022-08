Sulík sa vyjadril k rokovaniu na Bôriku. Boli signály, že Matovič odstúpi?

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík nemá pocit, že by sa po piatkovom stretnutí so zástupcami koaličných strán v hoteli Bôrik niečo zmenilo.Ako uviedol po stretnutí, nevie si predstaviť že by sa strana vrátila do koalície, pokiaľ predseda OĽaNO Igor Matovič ostane vo vláde.Sulík zároveň zopakoval, že pokiaľ Matovič neodíde zo svojho postu, ministri za SaS začiatkom septembra podajú demisiu. „Dnes žiadne také signály neboli," povedal Sulík na margo možného odstúpenia Matoviča. Doplnil, však, že na popud predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) by sa zástupcovia strán mali stretnúť ešte na budúci týždeň.