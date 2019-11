Sulík: SaS je pripravená ísť do zmysluplnej koalície

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Opozičná SaS je pripravená ísť do zmysluplnej koalície s nespochybniteľným lídrom. V utorok to povedal predseda strany Richard Sulík s tým, že rokovania sa uskutočňujú.uviedol Sulík.Sulík ešte minulý týždeň zdôrazňoval, že SaS pôjde do volieb samostatne. Informoval zároveň o tom, že strana sa pridá k dohode o neútočení, ktorú podpísali mimoparlamentné KDH, koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu a ku ktorej sa pridala aj neparlamentná strana Za ľudí.SaS v októbri opustili viacerí členovia, medzi nimi aj podpredsedovia SaS Jana Kiššová či Ľubomír Galko. Stranu opustili po tom, ako na nominačnom kongrese strany schválili Sulíkov návrh kandidačnej listiny do volieb, na ktorom osobnosti okolo Galka nefigurovali. Na nominačnom kongrese zároveň hlasovaním vylúčili zo strany dovtedajšiu predsedníčku poslaneckého klubu SaS Natáliu Blahovú.Po odchode členov strana začala naberať nových. Straníkmi sa stal napríklad súčasný podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Klus či predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Do volieb bude za stranu kandidovať napríklad z čísla dva aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová či vedec a neúspešný kandidát na prezidenta Robert Mistrík. Tomu Sulík dokonca v lete ponúkol miesto predsedu a lídra, Mistrík to však neprijal.