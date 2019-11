Výbor NR SR odobril zvýšenie informovaní žien pred interrupciou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) – Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR odobril návrh, ktorý by mal zvýšiť povinnú informovanosť žien pred vykonaním interrupcie. Novela z dielne SNS by sa ešte mala zmeniť, a to tak, aby sa vypustilo počúvanie tlkotu srdca cez ultrazvuk. Pozmeňujúci návrh by mali predložiť v pléne.uviedla Eva Smolíková z SNS. Pri predkladaní návrhu tiež uviedla, že nie je podľa nej jednoznačné, že je používanie ultrazvuku v prvom trimestri škodlivé.Poslanec a člen výboru Ladislav Andreánsky (Smer-SD) je zásadne proti návrhu SNS a dodáva, že dôvod prečo nie je jednoznačne preukázané, že je ultrazvuk škodlivý pre plod, je ten, že to nikto nerobí.uviedol predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD).Zabezpečiť informovanosť žien o vývoji ich tehotenstva pred vykonaním interrupcie, ako aj zakázať ponúkanie interrupcie prostredníctvom reklám by mohla nová legislatíva, o ktorej rokoval výbor. Zmeny prináša novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú predložili poslankyne za SNS.Podľa novely by sa mal obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia povinne zakotviť medzi informácie poskytované pri umelom prerušení tehotenstva. Ženám by tak malo byť umožnené vidieť obraz embrya alebo plodu, ako aj počuť tlkot jeho srdca. Návrhom by sa tiež zakázali reklamy umelého prerušenia tehotenstva, za porušenie zákazu by hrozila pokuta vo výške 66.400 eur. Poslankyne chcú vylúčiť z dovolenej reklamy umelé prerušenie tehotenstva pri zdravotníckych pracovníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.