Sulík si na ministerstvo hospodárstva pozval odborníka na energetiku Karola Hirmana a oboznámil ho s agendou

Odborník bez politického krytia

Radil Lajčákovi aj Radičovej

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Richard Sulík si pozval na ministerstvo Karola Hirmana a oboznámil ho s agendou rezortu hospodárstva. V diskusnej relácii televízie Joj to priznal minister v demisii Sulík.„Pán Hirman sa určite vyzná v energetike, a to je teraz tá hlavná téma,“ uviedol Sulík a priznal, že meno svojho možného nástupcu sa dozvedel tiež iba z médií. Prezradil, že svojho prípadného nástupcu pozval preto, aby bol dostatok času na odovzdanie agendy.„Naše stretnutie na ministerstve trvalo možno hodinu dvadsať, predstavil som mu kľúčových ľudí, povedal som mu nejaké základné informácie a z každej sekcie, ktorých máme sedem, som nechal napísať tri najdôležitejšie body, ktoré práve riešime, aby mal nejaký základ. Pán Hirman to ocenil a zrejme sa stretneme ešte raz či dvakrát,“ uviedol Sulík s tým, že či bude jeho nástupcom práve Hirman ešte nie je definitívne.„On môže byť dobrý odborník, ale odborník bez politického krytia...Pokiaľ ho nezakryje minister financií a nepovie, že je jeho politickým nominantom, je jedno, že je odborník, on musí byť nominovaný politickou stranou. Nech mu povie, ktorá politická strana mu bude držať chrbát,“ povedal na margo možného nového ministra hospodárstva šéf Hlasu-SD „Hirman môže navymýšľať, čo chce, ale keď sa Igor Matovič zaprie, ako pri Richardovi Sulíkovi, tak ani on neurobí nič,“ povedal Pellegrini a dodal, že keď mu Matovič povie, že na ním navrhované kompenzácie nemá peniaze, tak bude po odborníkovi.Karol Hirman je odborník v oblasti ťažobného priemyslu, ropy a plynu. Robil poradcu Miroslavovi Lajčákovi , ale aj premiérke Ivete Radičovej a bol aj členom poradného tímu ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana