Milley: Ukrajinci preukázali taktické schopnosti a vôľu bojovať za slobodu, ruské strategické ciele boli zatiaľ porazené

Neúspešná ofenzíva Rusov

Premyslená operácia Ukrajincov

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské strategické ciele na Ukrajine boli zatiaľ porazené, uviedol to predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley . Referuje o tom spravodajský web CNN.„Napriek tomu, že Ukrajinci boli poddimenzovaní, čo sa týka zbraní a personálu, preukázali vynikajúce taktické schopnosti a vôľu bojovať za vlastnú krajinu, bojovať za svoju slobodu,“ povedal Milley na tlačovej konferencii s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom na americkej základni Ramstein v Nemecku.Milley tvrdí, že veľká ruská ofenzíva, ktorá sa začala v apríli a nasledovala po nezdaroch na začiatku invázie, bola neúspešná.„Ich operačné ciele v tejto ofenzíve neboli úspešné. Nedobyli celý Donbas a rieku Dnipro prekročili len na juhu v blízkosti Chersonu,“ vraví.Milley tiež povedal, že hoci je príliš skoro na úplné zhodnotenie novozačatej ukrajinskej protiofenzívy pri Chersone, Ukrajina podľa neho „efektívne využíva paľbu na formovanie pozemných operácií“. Milley tiež povedal, že postup ukrajinských síl pri Chersone bol „rovnomerný“ a „rozvážny“.„Charakterizoval by som to ako veľmi premyslenú útočnú operáciu,“ povedal Milley a dodal, že si nemyslí, že je ukrajinská armáda preťažená bojom proti ruským jednotkám od Charkiva na severe po Cherson na juhu.„Pokračujú v boji. Majú na to sily a uvidíme, ako to dopadne,“ povedal Milley.