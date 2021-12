Sulík si nevie predstaviť spoluprácu so Smerom-SD a ďalšími troma stranami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Spoluprácu so stranou Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho si neviem predstaviť. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.Šéf liberálov zároveň ozrejmil, že SaS nateraz vylučuje spoluprácu so stranami Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), Slovenskou národnou stranou (SNS) a Kotlebovcami - Ľudovou stranou Naše Slovensko (ĽSNS).„Spoluprácu s týmito stranami vylúčil kongres SaS, ktorý je náš najvyšší orgán a jeho rozhodnutia sú záväzné, aj pre mňa ako predsedu strany a štatutára," doplnil Sulík.