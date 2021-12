Vylaďte vianočné menu do dokonalosti: Ako správne nakombinovať chute na štedrovečerný stôl?

Kapustnica

Vyprážaný kapor s tradičným zemiakovým šalátom

Šošovicová polievka

Rezeň so šalátom

Štedrák

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2021 (Webnoviny.sk) -Azda najznámejším jedlom, ktoré si vychutnávali už naši predkovia, je kapustnica. Už tradične si ju Slováci spájajú práve s adventom a Novým rokom, no bez problémov si na nej pochutia aj počas celého roka. Tá vianočná je ale výnimočná a každá domácnosť do nej pridáva svoju špeciálnu ingredienciu. A tak v nej okrem kapusty, húb či klobásy môžeme nájsť aj bravčové či údené mäso, slivky, zemiaky, dokonca aj rybu. Nech už do svojho rodinného receptu pridáte čokoľvek, správnym parťákom k tomuto jedlu bude Šariš Zlatá 12 %. Tento ležiak sa vyznačuje chmeľovou arómou a príjemnou horkosťou, ktorá podčiarkne kyslé tóny vašej sviatočnej kapustnice.Na vianočný stôl neodmysliteľne patria aj ryby, ktoré sú pôstnym jedlom a mnohým Slovákom sa štedrovečerná večera spája práve s vôňou a chuťou praženého kapra. Podľa tradície sa zvykne dávať jeho šupina pod obrus spolu s peniazmi, aby v ďalšom roku "neodplávali" z domácnosti spolu s ním. Kapra si zväčša vychutnávame v praženej podobe s jemne kyslým zemiakovým šalátom s majonézou. Dokonalo sa k nemu vďaka svojej výraznej chuti hodí ležiak Pilsner Urquell.Šošovica je symbolom bohatstva a blahobytu. Hovorí sa, že rodina bude mať toľko peňazí, koľko je šošovice v hrnci, kde sa polievka varila. Práve preto patrí na vianočný stôl mnohých Slovákov. K tejto sýtej polievke sa rozhodne hodí Šariš Zlatá 12 %, ktorá dokonalo podčiarkne chuť tohto sviatočného jedla.Táto nestarnúca klasika je často alternatívou pre tých, ktorí neobľubujú ryby. Slováci si najradšej pochutnávajú na bravčových, ale aj hydinových rezňoch, ktorých najčastejším spôsobom prípravy je klasický trojobal. Nepochybne k nim patrí aj už spomínaný zemiakový šalát. A keďže ku klasike patrí klasika, nemôžete spraviť chybu, ak si k tomuto jedlu vyberiete tradičný Pilsner Urquell.A čo by to boli za sviatky bez dezertu? Štedrák je koláč s najdlhšou históriou a symbolizuje štedrosť a hojnosť. Ide o klasický múčnik, v ktorom nájdete aj orechy či mak. Zvyčajne sa servíruje aj so slivkovým lekvárom a na stole nesmie chýbať počas celých sviatkov. Sladkú chuť zvýrazníte a osviežite pohárom tmavého piva, akým je Šariš tmavý. Jeho karamelové tóny hrajú v dokonalej súhre s múčnikmi a dezertmi.Obľúbený zlatý mok môžete v tomto období nájsť v obchodoch aj v špeciálnych vianočných viacbaleniach s pohárom, ktoré zaručene potešia každého milovníka piva a pozdvihnú vaše vianočné menu na inú úroveň – či už ide o Šariš Zlatú 12 % alebo Šariš tmavý, ale aj ležiak Pilsner Urquell, ktorýInformačný servis