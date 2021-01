Sulík si nevie predstaviť zákaz chodenia do práce, upozorňuje na obrovské škody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva SR Richrd Sulík si nevie predstaviť, že by pri prechode na COVID automat nebolo v čiernych okresoch možné chodiť do zamestnania ani s negatívnym testom na koronavírus. On sám preto očakáva, že v automate nastanú zmeny."Neviem si predstaviť, akých prác sa chceme zrieknuť. Kravy treba dojiť, chlieb treba piecť. Nehovoriac o kritickej infraštruktúre," priblížil svoj postoj minister.Upozornil aj na obrovské škody, ktoré môže spôsobiť zastavenie prevádzky v mnohých fabrikách. "Prestať robiť je ilúzia," skonštatoval.