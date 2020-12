Sulík: Štát by nemal dotovať priemysel, jeho konkurencieschopnosť dokáže podporiť inak

Investičné stimuly deformujú prostredie

Od montážnej dielne po ľudoprázdne fabriky

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Štát by nemal finančne dotovať slovenskú priemyselnú výrobu, lebo práve tá má prinášať zisky. Štát však dokáže aspoň v troch oblastiach efektívne pomôcť pri zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, a to prostredníctvom zlepšenia podnikateľského prostredia, podpory vzdelávania a budovania IT infraštruktúry.Vyhlásil to na pondelkovom kongrese ITAPA v rámci diskusie o súčasnosti a budúcnosti slovenského priemyslu minister hospodárstva Richard Sulík "Dotujeme vzdelávanie, zdravotníctvo, kultúru či životné prostredie. Tu je veľa nastavených rúk, ktoré hovoria: dajte peniaze. Ja sa však pýtam, z čoho? Niečo to všetko musí živiť, a ak to nebude priemysel, tak to všetci môžeme zabaliť," upozornil Sulík s tým, že úlohou štátu je vytvoriť podmienky, aby firmy mohli vytvárať zisky."Som veľkým odporcom investičných stimulov, lebo tie v konečnom dôsledku len deformujú prostredie. Tie stimuly, ktoré som aj podpísal, išli výlučne na sever a zväčša na východ, aby sa zmiernili regionálne rozdiely," zdôraznil minister hospodárstva.Zlepšenie podnikateľského prostredia má podľa šéfa rezortu hospodárstva pomôcť každej firme, a to bez ohľadu na to, či vyrába práčky alebo pôsobí v oblasti poradenstva.Školstvo podľa neho taktiež potrebuje reformu, aby naša krajina mala k dispozícii čo najviac programátorov a odborníkov na informačné technológie.Tých totiž budú potrebovať firmy, v ktorých bude výroba založená aj podľa vízie Priemysel 4.0 na automatických strojoch a robotoch.Ako dodal Sulík, Slovensko síce začalo ako montážna dielňa, ale už dnes je jednou z najpriemyselnejších krajín sveta."Za 9 mesiacov, čo som ministrom, som navštívil asi sto fabrík. Polovici z nich som položil otázku, čo je Priemysel 4.0? Podľa väčšiny odpovedí Priemysel 4.0. predstavuje ľudoprázdne fabriky. To znie desivo, ale je to zároveň naša budúcnosť i príležitosť pre Slovensko. Ľudoprázdne fabriky neznamenajú, že tam nikto nevkročí, ale to, že pracovníci nebudú musieť robiť veľmi rutinné, monotónne a jednoduché práce. To, čo teda budeme potrebovať, sú programátori a odborníci, čiže ľudia, ktorí budú vedieť servisovať, nastavovať a obsluhovať roboty a stroje," vysvetlil Sulík."V týchto oblastiach dokáže byť štát nápomocný minimálne v tom, že nebude stáť v ceste dobrým riešeniam. Je však veľká hanba, že ešte ani v roku 2020 nemáme dostavané diaľničné spojenie medzi našimi najväčšími mestami, teda medzi Bratislavou a Košicami," zdôraznil minister Sulík, pričom vyzdvihol aj dôležitosť budovania ciest prvej triedy a železníc.