Toyota má v Anglicku dve fabriky, šéf jej európskej divízie varuje pred tvrdým brexitom

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Šéf európskej divízie automobilky Toyota varuje pre rizikami tvrdého brexitu. Spoločnosť má v Anglicku dve výrobné prevádzky, v ktorých zamestnáva zhruba tritisíc ľudí. Deväťdesiat percent miestnej produkcie smeruje na trhy EÚ, uviedol v pondelok Johan van Zyl.V prípade krachu rozhovorov budú tieto autá podliehať clám a nedokážu konkurovať európskym výrobcom. Je to „veľmi ťažká situácia“, konštatoval van Zyl v rozhovore pre portál bbc.com.Veľká Británia z Európskej únie vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie.Uzavretie dohody do 31. decembra by zabezpečilo, že vo vzájomnom obchode medzi Britániou a úniou nebudú clá a kvóty.Nezhody pretrvávajú v troch oblastiach, ktoré sa týkajú rybolovu, kontroly a pravidiel hospodárskej súťaže.Zástupcovia oboch strán v pondelok pokračujú v rokovaniach o dokončení brexitu. Pred ich otvorením hodnotili viacerí diplomati šance na skorú dohodu zdržanlivo až pesimisticky.