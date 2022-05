Sulík vyzval Hegera, aby si upratal svojho ministra financií Matoviča

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) by si podľa ministra hospodárstva a predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka mal „upratať“ svojho ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Sulík to povedal v diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo.„Máme tu premiéra, volá sa Eduard Heger, a on si musí upratať svojho ministra. Jeho sa treba opýtať, prečo toleruje toto znásilnenie legislatívneho procesu,“ povedal. Reagoval tak na to, že zákon o podpore rodín z dielne Igora Matoviča bol schválený v zrýchlenom legislatívnom procese.Výmena na poste premiéra pred rokom bola podľa Sulíka záslužná činnosť, lebo Matovič by aj ďalej ako premiér napáchal ešte väčšie škody. So súčasným premiérom sa mu ale pracuje veľmi dobre a konštruktívne.