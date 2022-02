Sulík zagratuloval víťazom súťaže Inovatívny čin roka. Tvrdí, že ak sa nebudeme rozvíjať, spoločnosti hrozí úpadok (video)

Ochrana mladých vynálezcov

Skutočné produkty

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Inovácie sú extrémne dôležité nielen pre firmy, ale aj pre celú krajinu. Pri odovzdávaní cien Inovatívny čin roka to skonštatoval minister hospodárstva Richard Sulík Akonáhle totiž podľa neho akákoľvek spoločnosť alebo štát prestanú inovovať a rozvíjať sa, takmer vo všetkých prípadoch nasleduje úpadok. Neoddeliteľnou súčasťou inovácií je pritom podľa ministra ochrana duševného vlastníctva.Práve v tejto oblasti urobilo Slovensko vďaka aktivitám Úradu priemyselného vlastníctva veľký posun, keďže sa výrazne skrátili viaceré lehoty, ako napríklad na podanie ochranných známok alebo aj samotných patentov. Zároveň pripravujú aj podporu pre podniky vo forme poradenstva.„Patentové právo nie je úplne jednoduché, robíme to preto, aby mladé firmy a mladí ľudia, ktorí s tým nemusia mať skúsenosti, ale sú silní v tom, čo robia a majú nápady, aby toto ich duševné vlastníctvo bolo chránené," objasnil Sulík.Ako dodal k samotnej súťaži, išlo už o 14. ročník, pričom sa prihlásilo rekordne veľa, 35 firiem. V súťaži chcú podľa neho pokračovať a budú sa snažiť, aby bola čoraz atraktívnejšia.Súťaž organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Ako doplnil jej generálny riaditeľ Peter Blaškovitš , unikátne je na nej to, že inovácie už musia byť aj používané, nejde teda podľa neho o výskumnícke, ale už skutočné reálne produkty.Firmy súťažili v štyroch kategóriách, a to výrobková inovácia, technologická inovácia, inovácia služby a inovácia, ktorá prispela k riešeniu COVID situácie