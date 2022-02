Tesco rozširuje vlastnú značku potravín Plant Chef len na rastlinnej báze

Zvýšiť podiel predaja zdravých produktov na základe odmerania ich nutričnej hodnoty a stanoviť cieľ pre zdravé výrobky do konca roka 2022.

Zvýšiť predaj rastlinných alternatív mäsa do roku 2025 o 300 %.

Ponúkať zdravšie produkty vlastnej značky Tesco prostredníctvom zmeny receptúry vrátane odstránenia soli, tuku a cukru všade tam, kde je to možné bez zmeny chuti, a zvýšenia obsahu ovocia, zeleniny a vlákniny.



Vybrané novinky vlastnej značky Tesco Plant Chef:



Vegánske kuracie kúsky 160 g



Rybie prsty 180 g



Vegánske chilli 350 g



Zeleninové hviezdy 160 g



Vegánske bolonské špagety 350 g



Vegánske hríbove guľôčky 200 g



Vegánske hovädzie kúsky 170 g



Vegánske kúsky 160 g



Vegánske kuracie nugetky 180 g



Vegánsky hríbovy burger 200 g





Mrazený krém malinovo-broskyňový 50 ml



Mrazený krém višňovo-jablkový 50 ml



Vegánske penne s mäsovými guľôčkami 450 g



Vegánske curry s basmati 450 g



Obaľované zeleninové placky 454 g



Bezmäsité sójové klobásky 6 ks 300 g



Obaľované zeleninové kúsky 448 g



4.2.2022 (Webnoviny.sk) -"Našim zákazníkom chceme každý deň ponúkať zdravé a udržateľné produkty. Tesco ešte v máji minulého roka ohlásilo ambicióznu stratégiu, ktorá zákazníkom pomôže stravovať sa zdravšie a udržateľnejšie. Teší nás, že dnes sme k naplneniu našich cieľov opäť o čosi bližšie a môžeme predstaviť úplne nové výrobky vlastnej značky Tesco Plant Chef. Výrobky dokážu chuťou nahradiť mäso a zároveň vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov, ktorí potraviny na rastlinnej báze vyhľadávajú čoraz častejšie. Už teraz môžem prezradiť, že k existujúcim 42 produktom Tesco vlastnej značky Plant Chef pribudnú v obchodoch Tesco čoskoro ďalšie," hovoríV ponuke Plat Chef je aktuálne 18 výrobkov vo forme chladených jedál pripravených na konzumáciu, ako je napríklad vegánsky hríbový burger či vegánske hovädzie mäso. Ďalších 24 nových výrobkov, ako napríklad vegánsku zmrzlinu či sójové klobásky, nájdu zákazníci v mraziacich boxoch.Zmenu v stravovacích návykoch Slovákov nielen zo zdravotného aspektu potvrdila aj,,Čoraz viac ľudí volí výhradne alebo prevažne rastlinnú stravu nielen kvôli osobnému zdraviu, ale aj kvôli vplyvom výroby mäsových výrobkov na životné prostredie či nehumánne zaobchádzanie so zvieratami. Najmä pre mladšie generácie vyplýva rozhodnutie úplne vylúčiť mäso či obmedziť jeho spotrebu z etických a enviromentálnych dôvodov, čo je nespochybniteľný trend."Podľa údajovchov dobytka, hydiny i rýb sa podieľa až na tretine emisií skleníkových plynov v potravinárstve: "Obmedziť mäsité jedlá a zaradiť do jedálneho lístka viac potravín rastlinného pôvodu je rozhodnutie v prospech nášho zdravia aj zdravia našej planéty. Chov dobytka, hydiny i rýb sa podieľa na 30 % emisií skleníkových plynov z produkcie potravín, predovšetkým metánu. Zároveň, ako vyplýva zo správy WWF na túto tému, až 82 % plochy, ktorú potrebujeme na produkciu jedla, potrebujeme práve na chov dobytka. Ak sa rozhodneme prejsť z mäsitej na rastlinnú potravu, ktorá má byť zároveň rozmanitá a čo najmenej priemyselne upravená, prispejeme k zníženiu emisií skleníkových plynov, pomôžeme zastaviť odlesňovanie a stratu biodiverzity a znížiť úbytok a znečistenie vôd. A v neposlednom rade sa budeme cítiť zdravší. Nestojí to za to?" komentujeTesco si v rámci novej stratégie v podpore zdravého a udržateľného stravovania vlani stanovilo, ktoré postupne prenesie do svojho podnikania nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku:V uplynulom roku v Tescu prešlo revíziou vyše 300 výrobkov vlastnej značky v kľúčových kategóriách, aby sa zabezpečila ich zdravšia výživová hodnota. Zákazníci vďaka tomu môžu ešte lepšie kontrolovať svoj príjem príslušných živín. Produktové rady vlastnej značky Tesca navyše teraz už vôbec neobsahujú stužené tuky, a to ani vo výrobkoch, ako sú sušienky, pečivo, cukrovinky, omáčky alebo margaríny.Chladené jedlá:Mrazené výrobky:Prečítajte si viac o aktivitách Tesca v oblasti zdravej výživy:Informačný servis