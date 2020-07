Sulík zbiera nápady na nový balík pomoci, riaditeľ INEKO Goliáš je za daňovo-odvodovú reformu

Veľkým problémom je aj byrokracia

Lex korona odstraňuje prekážky v podnikaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Druhý balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia by mal byť rozsiahlejší ako ten nedávno schválený, no taktiež by mal obsahovať hlavne menšie zmeny. Rezort hospodárstva chce podľa jeho hovorkyne Kataríny Svrčekovej naďalej kontinuálne zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku, preto má ambíciu pripraviť na jeseň druhý balík opatrení na jeho skvalitnenie."Mal by obsahovať výrazne viac opatrení, ako ten nedávno schválený. Pôjde o množstvo drobných, ale mimoriadne užitočných opatrení, ktoré odstránia rôzne nezmyselné povinnosti a výrazne zjednodušia život podnikateľom," uviedla. Minister hospodárstva Richard Sulík v súčasnosti zbiera podnety a nápady priamo od zamestnávateľov.Podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Petra Goliaša je pre zlepšenie podnikateľského prostredia kľúčová daňovo-odvodová reforma, ktorá by znížila priamu záťaž a zjednodušila platenie daní."Ďalej fungovanie efektívneho právneho štátu s nulovou korupciou, silnými nezávislými inštitúciami a dobrou vymožiteľnosťou práva. Dlhodobo je najdôležitejšia reforma vzdelávania, aby z našich škôl vychádzali dobre pripravení absolventi a aby najproduktívnejší ľudia neodchádzali do zahraničia," myslí si analytik.Potrebné sú ale podľa neho aj čiastkové zmeny. "Podľa medzinárodných rebríčkov je u nás najväčší problém zdĺhavé územné a stavebné konanie ale aj vysoké ceny elektriny, ochrana minoritných vlastníkov či byrokracia," dodal.Kvalita podnikateľského prostredia podľa Goliaša dlho nepatrila medzi politické priority, a preto sa v nej nahromadilo množstvo problémov, ktoré treba systematicky riešiť. "Niekedy sa to dá z úrovne jednotlivých rezortov, najmä veľké zmeny si ale vyžadujúcu spoluprácu viacerých ministrov aj šéfov koaličných strán," skonštatoval.Poslanci minulý týždeň definitívne schválili prvý balíček opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. O " lex korone " parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, zmeny ešte musí odobriť prezidentka Zuzana Čaputová Podľa Ministerstva hospodárstva SR je hlavným cieľom opatrení podpora podnikateľského sektora v čase útlmu spôsobeného pandémiou COVID-19 a zároveň rýchle naštartovanie hospodárstva po uvoľnení prijatých opatrení.Materiál obsahuje opatrenia administratívnej povahy, odstraňujú sa ním zbytočné byrokratické ustanovenia v jednotlivých zákonoch, zrušujú sa viaceré povinnosti, odstraňujú prekážky v podnikaní a znižujú náklady pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.Celkovo ide o 114 opatrení, ktoré síce podľa ministra Richarda Sulíka predstavujú čiastkové zmeny, ale v sume spravia významný krok vpred v kvalite podnikateľského prostredia.