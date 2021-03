Sulík zhodnotil svoj rok na ministerstve, vyzdvihol vodíkovú stratégiu či podnikateľské Kilečko (video)

Odškodňovací zákon nikdy neprešiel

23.3.2021 - Vodíková stratégia, dotácie na nájomné, priemyselný park v Rimavskej Sobote či podnikateľské Kilečko 1. Tieto aktivity vyzdvihol už bývalý minister hospodárstva Richard Sulík pri hodnotení svojho ročného pôsobenia na Ministerstve hospodárstva SR. Na jeho čele stál presne rok a dva dni. Celkovo podľa jeho slov rezort vyplatil pomoc alebo poskytol úvery za takmer 1 miliardu eur.„Bol to úžasný, zaujímavý rok, neskromne môžem povedať, že sa máme čím pochváliť," zhodnotil Sulík. Zopakoval, že zo svojho postu neodchádza preto, že by sa na ministerstve nerobila kvalitná robota, ale aby prispel k vyvodeniu politickej zodpovednosti a otvoril cestu k tomu, aby Slovensko mohlo mať nového premiéra.Sulík vyzdvihol aktivity rezortu v priemyselných parkoch na Slovensku, a to najmä už schválenú výstavbu Priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Tu už podľa neho prebehli aj prvé rokovania s potencionálnymi investormi. Vyplatené investičné stimuly s výnimkou projektov týkajúcich sa vedy a výskumu išli podľa neho výlučne do najmenej rozvinutých regiónov.Kriticky sa exminister vyjadril k téme univerzálneho odškodňovacieho zákona, ktorý trikrát predložili na rokovanie vlády, no napriek zapracovaniu vznesených pripomienok, nikdy neprešiel. „Toto je to, čo chýba, najmä, ak majú byť prevádzky ďalej zavreté," skonštatoval. Problematický osud majú aj ďalšie dve kľúčové systémové opatrenia, a to regulačná a daňová brzda.Národná vodíková stratégia je podľa Sulíka pripravená, odkonzultovaná a čoskoro by mala ísť do medzirezortného pripomienkového konania. Čo sa týka dotácií na nájomné, ministerstvo odkleplo takmer 40-tisíc žiadostí za desiatky miliónov eur. Takisto vyplatilo pomoc pre nepravidelnú autobusovú dopravu a podieľalo sa aj na pomoci v segmente kultúry a kreatívneho priemyslu.Prijaté bolo Kilečko 1, ako doteraz najväčší balík na podporu podnikateľského prostredia a rozpracované je zároveň Kilečko 2. Zákon o kritickej infraštruktúre zase podľa Sulíka umožňuje štátu výrazne viac chrániť svoj podielu v kľúčových podnikoch slovenskej energetiky.Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok prijala demisiu Richarda Sulíka na funkciu ministra hospodárstva. Dočasným vedením rezortu poverila súčasného ministra dopravy a výstavby a dočasného šéfa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR Andreja Doležala. Prezidentka vo svojom príhovore poďakovala Sulíkovi za rok jeho pôsobenia vo funkcii.Ocenila, že sa ako minister venoval tomu, aby prijatými opatreniami udržal slovenské hospodárstvo v čo najlepšom stave. „Podanie vašej demisie považujem za vyvodenie politickej zodpovednosti vo vlastnom rezorte a za politické gesto, ktoré verím, že môže prispieť k skoršiemu vyriešeniu vládnej krízy,” priblížila Čaputová.