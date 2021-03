Kollár pripustil predčasné voľby, na vyriešenie koaličnej krízy dáva čas do konca budúceho týždňa (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.3.2021 - Predseda Národnej rady SR (NR SR) a hnutia Sme rodina Boris Kollár dáva na vyriešenie koaličnej krízy čas do konca budúceho týždňa.Povedal to v utorňajšom vyhlásení s tým, že Sme rodina nebude krízu naťahovať, „proste odíde preč a bude vybavené". Doplnil, že ak sa predstavitelia koalície nedohodnú, mali by sa postaviť pred ľudí, čestne im vrátiť moc a povedať, že budú predčasné voľby. Skonsolidovať by sa mali podľa Kollára všetky štyri koaličné strany.Líder Sme rodina zopakoval, že nedopustí, aby sa chaos a cirkus z koaličnej rady a vlády dostal na pôdu parlamentu. Podľa jeho slov vedenie NR SR preberal s tým, že bude vedený slušne a nebude uprednostňovať koalíciu ani opozíciu. Šéf parlamentu v utorok prerušil schôdzu do utorka 30. marca. Podľa jeho slov totiž plénum nemohlo rokovať, lebo v koalícii neboli na ničom dohodnutí.