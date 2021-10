Sulíkov majetok by mal preveriť výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, žiada strana Hlas-SD

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) podá na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií návrh, aby preveril majetkové pomery ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), predovšetkým celú transakciu jeho kúpy ranča v Austrálii. V parlamente to dnes povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. „Keď som to mohol absolvovať ja ako premiér, myslím si, že to môže absolvovať aj Richard Sulík," zdôvodnil Pellegrini. Sulík podľa jeho slov nemá čo robiť na stoličke ministra hospodárstva, preto si ani nezaslúži dôveru občanov.Predseda Hlasu-SD ďalej ozrejmil, že nezaradení poslanci parlamentu a členovia Hlasu-SD dodajú svoje podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce opozícia odvolávať z funkcie aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina).