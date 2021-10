Odškodňovací zákon stále neexistuje, Matovičove a Sulíkove ministerstvá si prehadzujú „čierneho Petra“

Matovič to necháva na Sulíkov rezort

Tri návrhy zákona už Matovič odmietol

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvá si znova prehadzujú „čierneho Petra“ v otázke odškodňovacieho zákona, ktorý by mal podnikateľom aspoň čiastočne riešiť problémy s koronakrízou. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že odškodňovací zákon je v rukách ministerstva financií, rezort financií zase tvrdí opak. Ako povedal na tlačovej besede minister financií Igor Matovič , ministerstvo hospodárstva by nemalo zmysel, ak by sa nestaralo o podnikateľov.„Tohto čierneho Petra nechávam ministerstvu hospodárstva. Neregistrujem žiadny návrh pri rokovaní o rozpočte na odškodňovanie podnikateľov z ministerstva hospodárstva. Je to ich úloha, ich kompetencia. Ak by sa jej chceli vzdať, tak ministerstvo financií si to rado prevezme, ale potom si dávame otázku, načo by nám bolo ministerstvo hospodárstva. To nie je zbavovanie sa zodpovednosti, kompetenčný zákon jednoznačne hovorí, kto má túto otázku na starosti,“ povedal Matovič.Minister hospodárstva Richard Sulík na stredajšej tlačovej besede uviedol, že pripravil tri návrhy odškodňovacieho zákona pre podnikateľov. Ani s jedným však neuspel a nakoniec si mal celé odškodňovanie podnikateľov v koronakríze prevziať pod svoje krídla Igor Matovič.„Trikrát som predložil návrh univerzálneho odškodňovacieho zákona na vládu, trikrát bol Igorom Matovičom odmietnutý. Bolo mi oznámené, že odškodňovanie si berie na starosť on. Neviem, čo viacej mám k tomu dodať. Ak sa to má zmeniť, ak to máme urobiť my, tak my to, samozrejme, bez problémov spravíme. Som pripravený priniesť univerzálny odškodňovací zákon na vládu po štvrtýkrát. Ale doteraz bola vždy tá odpoveď, že nie, že to bude robiť ministerstvo financií,“ povedal Sulík.