Sulíkova SaS sa chystá na odchod z koalície, vyhlásil Matovič

Zákulisné informácie

Sulíkovo divadielko

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Budúci týždeň v stredu sa strana Sloboda a Solidarita (SaS) postaví na tlačovku a povie, že ak bude koalícia ignorovať veto o pomoci rodinám a návrh prejde cez vládu a následne sa predloží do parlamentu, SaS odchádza z koalície.V rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo to povedal minister financií a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.„Toto máme avizované od ľudí, ktorým vadí, že ich do toho Sulík tlačí,“ povedal Matovič s tým, že celý balík pomoci je v súlade s programovým vyhlásením vlády a netreba ho dávať na koaličnú radu.Líder OĽaNO skritizoval šéfa SaS Richarda Sulíka za to, že si „robil kampaň, ako zlyhal Matovič“, keď dve poslankyne OĽaNO nehlasovali za vydanie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie.„Hlúpe, detinské, primitívne,“ poznamenal Matovič s tým, že zlyhali dve poslankyne z 50 členov klubu OĽaNO. Podľa Matoviča kritika Sulíka bola „divadielko“ a treba ju vnímať v kontexte toho, čo sa stane na budúcu stredu.