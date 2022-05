OĽaNO si strelilo vlastný gól a Heger hasí fiasko po hlasovaní o väzbe pre Fica. Stále sme protikorupčné hnutie, ubezpečuje

Tabak a Hatráková vôbec nič nepochopili

Hlasovanie bolo veľmi tesné

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zostáva protikorupčným hnutím aj napriek inému názoru vylúčených poslankýň. Spravodlivosť má podľa Eduarda Hegera (OĽaNO) naďalej slobodu v rozhodovaní.Premiér tak reagoval na včerajšie hlasovanie o vydaní obvineného poslanca parlamentu Roberta Fica na väzobné stíhanie. Heger o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.„Orgány činné v trestnom konaní majú naďalej priestor vykonávať profesionálnu prácu tak ako voči ostatným nominantom a oligarchom Smeru, ktorí sa zaplietli do korupcie, rozkrádania a zneužívania právomocí verejného činiteľa a mnohí z nich sa už aj priznali. Orgány činné v trestnom konaní majú slobodu výkonu spravodlivosti a rozhodovania a je to práve táto vláda, ktorá im túto slobodu dala," uviedol Heger.Podľa premiéra poslanci, ktorí nehlasovali za vydanie obvineného poslanca nechceli pochopiť, že ústavná poistka, ktorá hovorí o súhlase parlamentu s vydaním poslanca do väzby, platí len pre prípady, keď sa demokracia podľa slov Hegera zvrháva na totalitu a štátne orgány konajú protizákonne.„Toto však nie je náš prípad, sme demokratická krajina, upevňujeme právny štát a tak nás vnímajú aj naši partneri v Európskej únii. Panie poslankyne Hatráková a Tabak už nie sú členkami poslaneckého klubu OĽaNO. Toto je jediný dôsledok, ktorý sme mohli voči nim uplatniť, a ten sme aj urobili," podčiarkol premiér.Poslanci parlamentu v stredu nevyhoveli žiadosti Generálnej prokuratúry SR a nevydali súhlas s väzobným stíhaním poslanca a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica.Za súhlas s väzbou hlasovalo 74 zo 150 prítomných členov zákonodarného orgánu. Na väzobné stíhanie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.