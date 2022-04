Sulíkovci budú jednotne hlasovať za súhlas na vzatie Fica do väzby

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita (SaS) bude jednotne hlasovať za súhlas na vzatie Roberta Fica do väzby, ak o to Národnú radu SR požiada príslušný orgán.Ako informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák , členovia parlamentu za SaS to dnes odhlasovali na prebiehajúcom poslaneckom klube, kde sa dozvedeli o zadržaní Roberta Kaliňáka Exministra vnútra mali v stredu s bývalým premiérom Fico obviniť zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny.