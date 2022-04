Sulíkovci idú proti zvyšku koalície, zvyšovanie daní je červená čiara a sú za adresnú pomoc ľuďom

SaS odmieta rozhadzovanie peňazí

Voľnočasové poukazy výmenou za vyššie platy

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podporuje rýchlu a adresnú kompenzáciu pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ktorá by bola vo výške 133 miliónov eur a môže sa vykryť z očakávaných rozpočtových nadpríjmov.Liberáli však odmietajú zvyšovanie daní, ktoré je pre nich červenou čiarou. Strana SaS to uviedla v tlačovej správe.„Namiesto efektívneho míňania verejných zdrojov ideme cestou zvyšovania daní, s čím nemôžeme v žiadnom prípade súhlasiť. Zvyšovanie daní nie je liekom na súčasnú inflačnú krízu. Slovensko je krajina s najvyšším rastom daňovo-odvodového zaťaženia v posledných 10 rokov z krajín EÚ, preto treba byť veľmi opatrný pri ich ďalšom zvyšovaní," uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič. Ako zdôraznil, nie všetky rodiny s deťmi nutne potrebujú kompenzáciu. „Keďže máme limitované množstvo financií v dispozícii, zmysel dáva pomáhať len ohrozeným skupinám. Súhlasili sme s pomocou vo výške 133 miliónov eur, ktorú predstavil minister Krajniak a ktorá by bola krytá z očakávaných nadpríjmov," tvrdí Viskupič.Všetky dodatočné dane i výdavky, ktoré sa idú zaviesť, sú podľa strany SaS trvalého charakteru a budú kontinuálne zaťažovať ekonomiku a štátny rozpočet.„Programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, že vytvoríme predpoklady na zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia. Tieto opatrenia však znamenajú ich ďalší rast a preto návrh považujeme za neudržateľný aj pre budúcoročný rozpočet,“ povedal Viskupič.Rovnako má SaS problém aj s navrhovaným nastavením voľnočasových poukazov. „Momentálne nemôžeme súhlasiť s poskytnutím pol miliardy eur na voľnočasové poukazy. Samotnú myšlienku podporujeme, musí ísť ale ruka v ruke s väčším ohodnotením pre našich učiteľov,“ uzavrel minister školstva a podpredseda SaS Branislav Gröhling Vládna koalícia bez prítomnosti predstaviteľov strany SaS na štvrtkovej tlačovej besede oznámi pomoc ľudom v boji so zdražovaním. Na tlačovej konferencii sa zúčastnia len predstavitelia OĽaNO