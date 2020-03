Sulíkovci majú záujem o štyri ministerstvá, Kollár má podmienky a Remišová žiada merateľné opatrenia

Nikto nehlasoval s vládnou mafiou

"Idylka" podľa Blanára

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia strán prípadnej vládnej koalície Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Za ľudí deň po parlamentných voľbách hovoria, o ktoré rezorty by mali záujem. Šéf Sme rodina Boris Kollár chce jeden silový rezort, SaS podľa šéfa strany Richarda Sulíka prejaví vôľu obsadiť rezorty dopravy, pôdohospodárstva, hospodárstva a financií.Šéf OĽaNO Igor Matovič však nechcel ani v náznakoch hovoriť o delení postov. „Ja túto hru hrať nebudem,“ reagoval Matovič v relácii RTVS O 5 minút 12 na vyjadrenie Kollára, či kreslo ministra financií ponúkne SaS, ak ho nechce Sme rodina.„Máme jediný pokus,“ povedal na adresu budúceho vládneho zoskupenia Matovič. Nevidí dôvod, prečo by mal byť poslanecký klub nestabilný, hoci v každom volebnom období z OĽaNO poslanci odchádzali. Argumentoval tým, že aj tak z odídencov nikto „nehlasoval s vládnou mafiou, ktorá tu vládla“.Šéf Sme rodina Boris Kollár uviedol, že nechce byť ministrom a rovnako povedal, že nikdy jeho strana nepovedala, že má záujem o post šéfa parlamentu. Povedal tri podmienky pre vstup strany do budúcej vlády.Prvou je, že sa nebudú otvárať kultúrno-etické otázky. Druhou je, že sa nebudú rušiť sociálne opatrenia a tretím je zrušenie doplatkov za lieky pre matky s deťmi, dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých.Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odmietla hovoriť, koho strana bude navrhovať na ministerské posty. Zdôraznila, že nové programové vyhlásenie vlády má obsahovať merateľné opatrenia, aby sa dalo skontrolovať, čo vláda splnila. Ako príklad uviedla, že na Slovensku je 5 000 odvrátiteľných úmrtí, ktoré by sa mali znížiť o polovicu.Podpredseda Smeru – sociálna demokracia (SD) Juraj Blanár označil „idylku“, aká je aktuálne medzi budúcimi partnermi, za možno poslednú. Potenciálnej koalícii povedal, aby si spomenula, ako boli opozičné strany pred voľbami rozhádané, a tiež, ako si rozdeľovali vládne posty.„Máte pravdu, veľakrát to iskrilo, ale všetci partneri sú dostatoční chytrí, aby vám druhýkrát tú radosť nespravili ako v roku 2011,“ reagoval Sulík na pád vlády Ivety Radičovej a následný nástup Smeru-SD k moci.