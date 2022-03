Sulíkovci navrhujú rozpustiť Nočných vlkov, ich aktivity môžu predstavovať bezpečnostné riziko

Stretnutie s ruským veľvyslancom

Chirurg je osobným priateľom Putina

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská pobočka ruského motorkárskeho klubu Noční vlci , ktorú predstavuje občianske združenie NV Európa by mala byť rozpustená, pretože funguje v rozpore so zákonom o združovaní občanov.Ako v stredu ďalej na tlačovej konferencii povedala predsedníčka poslaneckého klubu koaličnej strany SaS Anna Zemanová , rozpustené by tiež malo byť združenie Múzeum historických vozidiel Trnava, za ktorým je takisto šéf NV Európa Jozef Hambálek . Za týmto účelom podali liberáli podnet na ministerstvo vnútra Zemanová v tejto súvislosti povedala, že ruskí liberálni novinári označujú Nočných vlkov ako gang radikálnych nacionalistov a násilníkov. Organizácia je pritom finančne podporovaná ruským štátom.V súvislosti s aktivitami Nočných vlkov podľa Zemanovej môže dochádzať aj k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia mieru. Zdôraznila pritom, že šéf slovenskej pobočky klubu Hambálek sa len deň pred inváziou ruských vojsk na Ukrajinu stretol na Slavíne s ruským veľvyslancom.„Tieto aktivity nadobúdajú, vzhľadom na inváziu ruských vojsk na Ukrajinu, úplne iný rozmer, a môžu predstavovať pre SR vážne bezpečnostné riziko," vyhlásila Zemanová.Šéf klubu Noční vlci Aleksandr Zaldostanov, známy ako Chirurg, je osobným priateľom ruského prezidenta Vladimíra Putina a vzťahujú sa na neho protiruské sankcie prijaté Európskou úniou , USA a Kanadou.Klub Noční vlci je známy ruským nacionalizmom a otvorene podporoval napríklad anexiu Krymu Ruskom a následné proruské povstanie na východe Ukrajiny. Jeho členovia sa hlásia k pravoslávnej viere, čo ich podľa vlastných slov odlišuje od ostatných motorkárskych klubov, ktoré sú zapletené v kriminálnych aktivitách. Každoročne pripomínajú víťazstvo Červenej armády v II. svetovej vojne jazdami do Berlína.Na Slovensku sa v súvislosti s týmto klubom hovorilo o areáli v obci Dolná Krupá pri Trnave, ktorý bol označovaný za ich miestnu centrálu. Majiteľ Jozef Hambálek však ešte v roku 2020 oznámil, že areál bude slúžiť ako eventovo-zábavné centrum pre rodiny a firmy, výcvikový areál pre záchranárske zložky a pre muzeálnu expozíciu historickej techniky.