Ruská invázia na Ukrajine viazne, Biden sa obáva použitia chemických zbraní

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden v stredu vyrazil na štvordňovú cestu do Európy, kde bude s kľúčovými spojencami rokovať o ruskej invázii na Ukrajinu.Pri odchode z Bieleho domu označil možnosť, že Rusko na Ukrajine nasadí chemické zbrane, za „reálnu hrozbu". Ako dodal, o tejto téme bude hovoriť konkrétnejšie s lídrami, s ktorými sa stretne vo štvrtok. Existujú pritom obavy, že Rusko by mohlo použiť chemické alebo jadrové zbrane, keďže jeho invázia v dôsledku logistických problémov a tvrdého ukrajinského odporu viazne.Bidenovou prvou zástavkou je Brusel, kde sa zúčastní na mimoriadnom samite NATO. Čakajú ho aj rokovania Európskej únie a skupiny G7, ktorá združuje najbohatšie demokratické krajiny sveta. V piatok odcestuje do Varšavy, kde sa stretne s poľskými predstaviteľmi.