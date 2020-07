Sulíkovci sa budú obávať rozbiť koalíciu, diplomovka Kollára je búrkou v pohári vody a veľký dážď z nej nebude

Matovič bude podnecovať emócie

3.7.2020 (Webnoviny.sk) - Humbug okolo celej kauzy diplomovky predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ) je „búrkou v pohári vody a veľký dážď z nej nebude“. Pre agentúru SITA to povedal sociológ Pavel Haulík . Tvrdí, že na vládnu koalíciu čakajú oveľa ťažšie rozhodnutia, kedy sa bude lámať chlieb.Politológ Jozef Lenč predpokladá, že po kauze diplomovej práce bude vládna koalícia fungovať tak ako doposiaľ. Nemyslí si, že by sa nateraz zvýšila miera pravdepodobnosti, že koalícia štyri roky nevydrží pohromade.Politológ Lenč povedal, že ťažko sa dajú predpovedať dôsledky súčasného diania na dôveru medzi vládnymi stranami. Podľa neho premiér Igor Matovič OľaNO ) bude prednostne v koalícii podnecovať emócie.„Bude robiť politiku vládnej koalície a v istých aspektoch aj politiku vládnych strán. Malé strany SaS a Za ľudí budú skôr nútené reagovať a v konečnom dôsledku presviedčať verejnosť, že oni nechcú vládu povaliť, ale zachovať kontexte volebných sľubov a programového vyhlásenia vlády,“ mienil Lenč.Podľa Lenča premiér Matovič od začiatku kauzy ovládol politickú diskusiu a rolu, že je záchrancom koalície a ostatní ju chcú povaliť. „To znamená Kollár svojou nezodpovednosťou a ostatné strany prílišným ľpením na sľuboch,“ dodal.Klub poslancov Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) nevyzval Kollára k odchodu z čela parlamentu. Pri diplomovke hovoril o zásadnom zlyhaní školiteľa, oponenta a študenta a zámere preverovať záverečné vysokoškolské práce aj spätne, čo naráža na argument protiústavnosti.Kluby strán Sloboda a Solidarita (SaS) Za ľudí vyzvali Kollára na odstúpenie z funkcie predsedu Národnej rady SR. Kollár reagoval, že v hre je aj odchod Sme rodina z koalície, keby bol dotlačený k odchodu z pozície šéfa parlamentu.Lenč si myslí, že SaS sa bude obávať rozbiť koalíciu. „Bude robiť všetko preto, aj keď na úkor vlastných zásad, aby vláda prežila. Strana Za ľudí bude ochotná zotrvať vo vláde kvôli preferenciám, čo je hra na Most-Híd . Nakoniec to tak či tak dopadne zle, lebo jej to voliči zrátajú,“ povedal politológ.Ako ďalej uviedol, rozhodnutie OĽaNO bolo také, že nikto sa nesnažil povýšiť svoje záujmy nad záujmy Matoviča. „Z tohto hľadiska nevidím v koalícii nikoho tak odvážneho alebo hlúpeho, aby vláda padla,“ doplnil Lenč. Štvorkoalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS, Za ľudí má v parlamente podporu 95 poslancov. Bez Sme rodina by to bola krehká väčšina 78 poslancov zo 150-členného parlamentu.Podľa Lenča v prípade 95 poslancov je možné vždy niekoho v koalícii politicky vydierať, ale pri väčšine 78 poslancov by to možné nebolo. „Keby zostali v koalícii tri strany, už by nikto nemohol mať v rukách vydieračskú kartu, ktorú má teraz Igor Matovič, prípadne Boris Kollár. V takomto prípade by už vyháňanie kohokoľvek z koalície bolo vlastne rozbíjanie vlády a oni by boli za to zodpovední,“ dodal Lenč.Podľa sociológa Haulíka vládnuť so 78 poslancami nie je možné, pretože by išlo o subjekty, ktoré sú voľnými združeniami.„Toto sú skupiny jednotlivcov združené pod nejakú hlavičku. Ale ovládať rozmanité združenia jednotlivcov znamená, že je otázkou krátkeho času, kedy by sa kríza zopakovala v inej podobe,“ usúdil sociológ. Podľa neho riešením by nebolo zostavenie inej vládnej zostavy, ani predčasné voľby, keďže opozícia sa ešte nespamätala z neúspechu vo voľbách.Otázkou je, ako sa kauza diplomovky prejaví na podpore vládnych strán. Podľa Haulíka nejde o tému, ktorá by „špeciálne voličov OľaNO a vonkoncom Sme rodina iritovala“.„Niekto z koalície bol nachytaný na hruškách a dopustil sa rovnakého priestupku, aký v minulosti súčasné vládne strany vyčítali predchádzajúcemu predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi , tak sa to musí zahrať ako povinná jazda,“ zhodnotil sociológ. Pokračoval, že ide o vec, ktorá môže do istej miery prekážať voličom strany Za ľudí a možno SaS, „ale nie je to tak, že by jedna z týchto strán na tom niečo špeciálne získala“.Líder mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.Kollár v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.