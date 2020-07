Veľká Británia pripravuje zoznam krajín, odkiaľ budú môcť ľudia pricestovať bez povinnosti karantény

V súčasnosti dvojtýždňová samoizolácia

Zelené, žlté a červené krajiny

3.7.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnosť absolvovať karanténu po príchode do Veľkej Británie by sa mala v pondelok prestať vzťahovať na občanov desiatok krajín, naznačili podľa spravodajského portálu BBC vládne zdroje.V súčasnosti pritom platí, že väčšina ľudí prichádzajúcich na územie Spojeného kráľovstva zo zahraničia, s výnimkou Írska, musí absolvovať dvojtýždňovú samoizoláciu.Ministri však už pred časom naznačili, že pracujú na vytvorení relatívne malého počtu cestovných koridorov. Cestovné a turistické agentúry ich preto žiadali o urgentné špecifikovanie, ako si tieto koridory predstavujú.Minulý víkend vláda informovala, že uvoľní obmedzenia na cestovanie do zahraničia a krajiny podľa epidemiologickej situácie označí ako zelené, žlté a červené. Momentálne zas vládne zdroje naznačujú, že do konca týždňa by mali zverejniť veľmi dlhý zoznam krajín.Podľa predpokladov by mohli ako nízko alebo veľmi nízko rizikové označiť až 75 krajín, z ktorých prichádzajúci ľudia by už od pondelka 6. júla nemuseli povinne podstúpiť karanténu. V niektorých z nich pritom ešte platia reštrikcie pre cestovanie v opačnom smere, teda z Veľkej Británie.Rizikové krajiny, ako napríklad Spojené štáty, budú označené ako červené.