Sulíkove raňajky s Kočnerom aj forhend Tabák „kolegyni“ Bittó Cigánikovej. Matovič sa v pléne opäť vyrozprával (video)

SaS je škodná v politike

Sulíkove raňajky s Kočnerom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.9.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade odvolania šéfa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OľaNO ) Igora Matoviča z postu ministra financií dostane strana Sloboda a Solidarita (SaS) ponuku vrátiť sa naspäť do koalície.Vyhlásil to vo štvrtok Matovič počas svojho vystúpenia v parlamente na mimoriadnej schôdzi, na ktorej poslanci rokujú o návrhu skupiny 32 poslancov na jeho odvolanie.„Keď ma odvoláte, tak Sulík tú ponuku na návrat dostane. Ja to nebudem vetovať, nebudem sa hádzať o zem, nebudem si ako Riško kresliť červené čiary, dávať ultimáta a vydierať," vyhlásil Matovič.Zároveň zdôraznil, že tak urobí preto, že si váži ľudí v OľaNO aj ostatné strany v koalície, aj keď to určite nebude v súlade s jeho cítením.Je presvedčený, že SaS po troch povaleniach vlády do politiky nepatrí, „je to škodná v politike a vždy pokazí to, že tu konečne máme šancu žiť bez mafie pri moci". Túto „horkú pilulku" podľa vlastných slov prehltne v záujme toho, aby sa k moci nedostali mafiáni a fašisti.Byť so Sulíkom v jednej koalícii bolo podľa Matoviča „strašné". Tvrdí, že po odchode šéfa liberálov z vlády prebiehajú koaličné rady aj rokovania vlády SR hladko a bez hádok, lebo tam nie je človek, ktorý si „vkuse dáva ultimáta, vydiera a vyhráža sa a podporí návrh z programového vyhlásenia vlády len vtedy, keď to za niečo iné zobchoduje“.Politika rezortu hospodárstva sa za ministrovania Richarda Sulíka (SaS) robila podľa Matoviča v reštaurácii Kogo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, a v Dubaji.Hovoril tiež o tom, že Sulík sa ako predseda NR SR stretával s Marianom Kočnerom na trinástich raňajkách a vynášal mu informácie z voľby generálneho prokurátora. „V čí prospech konal, keď vynášal informácie dnes už odsúdenému mafiánovi? V kritickej chvíli života vlády Ivety Radičovej preukázal, že mu nešlo o ochranu demokracie alebo boj proti korupcii, ale len o záujem vlastný a zrejme aj niekoho iného," povedal minister financií.Nevyhol sa ani kritike na adresu poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS), o ktorej povedal, že „ani po tom forhende, ktorý vyfasovala, nijako to nepomohlo k tomu, aby bola schopná absorbovať do svojej hlavy pravdu," pričom narážal na jej fyzickú potýčku s poslankyňou Romanou Tabák (klub Sme rodina).