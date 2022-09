Vláda sa jednohlasne zhodla a navrhla parlamentu na voľbu nového šéfa ÚVO iba jedného kandidáta, nie dvoch

aktualizované 29. septembra 2022, 11:36



Lepieš mal o jeden bod viac

Mimovládky chceli obidvoch

29.9.2022 (Webnoviny.sk) -Vláda rozhodla, že do Národnej rady SR posunie jedného kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Jednohlasne sa zhodla na kandidátovi Petrovi Kubovičovi , ktorého odporúčali viacerí členovia komisie,“ uviedla vo štvrtok pre agentúru SITA hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková Takto dodatočne zdôvodnila, prečo vláda navrhla parlamentu na zvolenie za nového šéfa ÚVO iba Kuboviča a nie aj Tomáša Lepieša , ako odporúčala výberová komisia po verejnom vypočutí oboch kandidátov na základe ich vyrovnaného hodnotenia. Hovorkyňa premiéra ešte v stredu potvrdila len to, že vláda do NR SR jednohlasne posunula kandidáta Kuboviča.Jedenásťčlenná výberová komisia na základe verejného vypočutia dvoch kandidátov na šéfa ÚVO v piatok 23. septembra odporučila vláde Kuboviča a Lepieša. A to na základe vyrovnaného výsledku hodnotenia prezentácie, projektov a odpovedí oboch uchádzačov.Lepieš ako riaditeľ odboru dohľadu na ÚVO po sčítaní hlasov získal 859 bodov, Kubovič, ktorý je špecialista na verejné obstarávanie v štátnej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. , a zároveň člen odvolacej Rady ÚVO, dostal o jeden bod menej.Pri hodnotení poradia uprednostnilo Kuboviča päť členov komisie a Lepieša štyria, zvyšné dva hlasy boli neurčené.Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko bola za to, aby vláda navrhla parlamentu na voľbu predsedu ÚVO oboch kandidátov.Zdôvodnila to tým, že na verejnom vypočutí uspeli obaja a vláde ich odporučila aj výberová komisia. S názorom Transparency sa stotožnil aj Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) „V dôsledku takmer remízového vyhodnotenia oboch kandidátov na šéfa ÚVO zo strany výberovej komisie si tiež myslíme, že vláda by mala posunúť do parlamentu oboch kandidátov, aby poslanci hlasovaním definitívne rozhodli,“ uviedla na sociálnej sieti organizácia pred rozhodnutím vlády.