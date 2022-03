Sulíkovo Kilečko 2 prešlo v parlamente do druhého čítania, podnikatelia sa dočkajú ďalších zmien

Vybrali bezmála dvesto opatrení

Preplatok sa započíta voči pohľadávkam

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia na Slovensku sa môžu tešiť na ďalšie zmeny. Parlament totiž vo štvrtok posunul do druhého čítania balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2. Zmeny by sa mali uplatňovať od mája tohto roka.„Hlavným cieľom zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou koronavírusu, odbúravanie nadmernej regulačnej záťaže a uľahčovanie podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva," zdôvodňuje ministerstvo v predkladacej správe.Z takmer 2 500 podnetov, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR dostalo od podnikateľov, sa do materiálu napokon dostalo 198 opatrení.Ministerstvo hospodárstva vyberalo zmeny, ktoré vytvárajú priaznivejšie podnikateľské prostredie, avšak zároveň nemajú významný vplyv na rozpočet verejnej správy.Súčasťou opatrení je napríklad zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov.Ďalej by sa malo zaviesť právo dodávateľa elektriny či plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy.Zdobrovoľniť by sa malo zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS pre vybrané obchodné spoločnosti a zrušiť podmienka zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebná na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení.