Popíjanie partie ľudí v Spišskej Novej Vsi sa skončilo smrťou 51-ročného muža, ktorého napadol mladší Vladimír

Bezvládneho muža bil ďalej

Cudzie zavinenie potvrdila pitva

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Tragicky sa skončilo popíjanie partie kamarátov, ktorí trávili sobotnú noc spoločne v jednom zo spišskonovoveských bytov. Ako vo štvrtok informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová , pravdepodobne alkohol bol príčinou výmeny názorov, ktorá sa medzi nimi strhla.Dvadsaťdeväťročný Vladimír po hádke fyzicky napadol 51-ročného muža. Ten na následky zranení krátko po polnoci zomrel.Útočník podľa polície pokračoval v úderoch do tváre aj po tom, ako muž ostal po prvom útoku s viditeľnými zraneniami bezvládne ležať na zemi.„Niekoľkokrát muža zdvihol a opätovne hodil na posteľ, nakoniec ho nechal bez poskytnutia pomoci či kontaktovania záchrannej služby ležať bezvládne na posteli a odišiel,“ opísala Ivanová.Políciu podľa jej slov o udalosti informovala posádka rýchlej záchrannej služby. Krátko nato policajti obmedzili na osobnej slobode troch ľudí, dvoch mužov a jednu ženu.Všetkých podrobili dychovej skúške na alkohol, výsledky boli pozitívne, a to od 1,8 do 2,56 promile. Po vykonaní potrebných procesných úkonov boli všetky osoby zo zadržania prepustené.Obhliadajúci lekár ešte na mieste nevylúčil cudzie zavinenie, nariadená bola pitva. Jej výsledky podľa hovorkyne potvrdili, že nebohý 51-ročný muž zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pri fyzickom útoku.„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi obvinil 29-ročného Vladimíra z trestného činu zabitia. Zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby,“ doplnila Ivanová. Mladému mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.