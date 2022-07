Sulíkovo ministerstvo hľadá firmu na transport slovenskej expozície z výstavy Expo Dubaj, o víťazovi rozhodne cena

EXPO

4.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR hľadá spoločnosť, ktorá by zabezpečila balenie, deinštaláciu a transport slovenskej expozície z výstavy2020 Dubaj. Ako sa ďalej uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, rezort odhadol cenu na viac ako 536-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Na ponuky čaká do 25. júla tohto roka. O víťazovi verejnej súťaže rozhodne cena.Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie dopravy a samotná preprava predmetov zo slovenského pavilónu. Ide o exponáty ale aj ostatné predmety, ktoré sa nazhromaždili počas polročného fungovania slovenského zastúpenia na výstave. Víťaz bude mať na splnenie zákazky čas od polovice augusta do konca tohto roka.„Zabezpečí zabalenie predmetov vrátane baliaceho materiálu, drobnú manipuláciu na mieste, prepravu na letiská alebo do prístavov, nakladanie do dopravných prostriedkov, nákladnú cestnú dopravu na Slovensko a exportno-importné colné konanie,” objasnilo ministerstvo.Svetová výstavaDubaj 2020 odštartovala 1. októbra 2021 a svoje brány uzavrela 31. marca 2022. Slovenský pavilón navštívilo 600 034 návštevníkov, čo tvorí 2,49 % z celkovej návštevnosti.Naša národná expozícia bola umiestnená na ploche takmer 2 100 metrov štvorcových a tvorili ju tri celé poschodia v samostatne stojacej budove. Pavilón bol umiestnený v centrálnej časti zóny Mobilita. Hlavným obsahovým leitmotívom bol Pohyb budúcnosti: vodík, letectvo a vesmír. Celkovo sa na podujatí prezentovalo 175 slovenských firiem.